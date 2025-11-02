【ブンデスリーガ】ザンクトパウリ 0−4 ボルシアMG（日本時間11月1日／ミラントア・シュタディオン）

【映像】折り返しのボールを豪快ダイレクトシュート

ボルシアMGの日本代表FW町野修斗が豪快なフィニッシュで、今季のブンデスリーガで初ゴールを記録。待望のリーグ戦初得点にファンも大興奮の様子だ。

日本時間11月1日のブンデスリーガ第9節で、ボルシアMGはアウェイでザンクトパウリと対戦した。

ミッドウィークに行われたカールスルーエとのDFBポカール2回戦で移籍後初ゴールを決めていた町野はベンチから出番を窺った。

ボルシアMGが2ー0とリードして迎えた57分にピッチに入ると、75分に今季のリーグ戦初勝利を決定づけるダメ押しのゴールを決める。

町野は自陣からのカウンターで、最前線のハリス・タバコヴィッチとともに起点となると、首を振ってから左サイドのフロリアン・ノイハウスにパスを出した。

フリーでボールを受けた背番号10の背後へのパスを起点にタバコヴィッチがファイナルサードに進入。最後はボックス内で相手DFとの駆け引きを制した町野が、折り返しのボールにダイレクトで右足を振り抜いた。

今季のブンデスリーガで最多セーブを記録しているGKニコラ・ヴァシリのニアを抜く強烈な一撃がネットに突き刺さり、アウェイチームがリードを3点に広げた。

組み立てからフィニシュまで顔を出す町野らしさ全開のゴールはSNSでも話題に。ファンも「シーズン初ゴールおめでとう」「ギアを上げてきた」「のってきたな」「ワンタッチでシュート思い切りがよくて素晴らしいね」「外いくのかなと思わせてからニアのスペース見つけてのダイレクト。湘南の時の町野を思い出す」「相手の背後に隠れてシュートは忍者」「ええスペースの使い方や。さすがガンバが育てた男なだけあるな」「最高」「これはケチャドバな可能性」と大興奮の様子だった。

ボルシアMGは前節終了時点でわずか6ゴールに留まっていたが、アウェイのザンクトパウリ戦でこれまでの得点力不足を払拭する大量4ゴールを記録。途中出場の町野も2得点に絡む活躍を披露し、チームのリーグ戦初勝利に大きく貢献した。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）