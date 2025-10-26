スキージャンプのレジェンド葛西紀明も試合の度に緊張する？　「平常心で本番に臨むことは不可能」緊張をとる呼吸法

現在53歳ながらスキージャンプの現役選手として活躍する葛西紀明氏。2025年には国内大会で２連覇を達成するなど上り調子だが、試合の度に緊張してしまう癖は若いころから直っていないという。

そもそも本番に平常心で臨むことは難しいという葛西氏の緊張との付き合い方を、書籍『限界を外す レジェンドが教える「負けない心と体」の作り方』より一部を抜粋・再構成し、紹介する。

緊張を取る呼吸法

かつての僕は、大きな試合のとき、気合のあまり無駄な力が入っていました。100％の力を出そうとして、空回りしていた。そこで7、8割ぐらいの力を心がけると、120％の力が出せるようになりました。



たとえて言うなら、スケートリンク場で立ち幅跳びをしようとします。思い切り跳ぼうとしたら、たぶん滑って転ぶでしょう。でも70％ぐらいの力で、滑らないように跳ぼうとすれば、転ばずに跳べるかもしれません。この力加減が、スキージャンプで飛ぶときと同じような感覚なのです。

ジャンプで「力を抜く」というのはそういうことで、100％の力を出したら、間違いなく飛べません。



そして7、8割に力を抑えることで生まれる、2、3割の余裕。その余裕と、興奮して脳から出ているアドレナリンが嚙み合うのか、急に途轍もない飛距離が出るのです。

飛ぶ前には、呼吸法で息を整えながら笑顔をつくり、歯の隙間から息を吐いて飛んでいます。

呼吸法のやり方は、



① 胸いっぱいに深呼吸して、息を止める。

② そこからさらに限界まで息を吸う。

③ 歯の隙間から、ゆっくり息を吐いていく。



これを2、3回繰り返すと脈拍が下がり、緊張も消えます。

笑顔と呼吸法でリラックスすることで、無駄な力が抜けます。理論的なことはわかりませんが、7、8割に抑えた力にアドレナリンが作用することで、爆発的な力が出るのではないかと思っています。



この「7、8割の力加減」は小林陵侑にも教えたのですが、陵侑は「2、3割で飛んでいます」と言っていました。10あるうちの2、3割の力しか出さないと。僕よりも力が抜けていて、瞬時にパワーを発揮する。だから現在、世界のトップで戦えているのでしょう。

緊張する癖は直さなくていい

僕は緊張するタイプなので、そこが一番のウイークポイントではないかと思っています。同じチームの伊藤有希選手は、「全然緊張したことがない」というから驚きです。



僕は緊張したら、「どうしよう……」と頭の中が真っ白になります。そうなると、状況を客観的に見ることは、なかなか難しいかもしれません。

20代のころから苦労させられた「緊張する癖」ですが、今はもう直そうと思っていないし、直らない箇所だと思っています。ですから、自分で編み出した呼吸法だったり、7、8割の力加減を心がけたり、引き出しのストックを使いながら、緊張に対処しています。



そして、緊張と深い関係にある不安。不安の原因は単純で、一番の原因は「練習不足」です。だから練習量が足りていない人は、本番で不安になるし、人一倍頑張れた人は自信を持っています。「これだけやった」という練習量があるから、自信がつく。そしていいジャンプをしたときに、初めて余裕が生まれてくると思います。

調子が悪いときは余裕がないと思うし、何か少しでもマイナス面や不安があると、余裕は生まれません。十分な練習量を確保することです。



よく「平常心で本番に臨め」と言いますが、僕は無理だと思います。どんなに心身を鍛えても、試合の場で、平常心で戦うことは無理です。必ず緊張したり、勝つために何かしら考えていたりするので、「平常心で飛ぶ」ということはあり得ないし、できません。

逆に、緊張せずに試合に臨んだら、失敗すると思います。僕の経験でも、あまり緊張していないときの試合運びは、最初は落ち着いているけれど、飛び出す瞬間、急に余計なことをしたりします。緊張しているときとは違う、変な力が入るのです。「緊張していないのに、なんでこんなことをしたのだろう？」という敗戦がけっこうありました。



緊張し過ぎるのもよくないけれど、緊張しないのも駄目。集中が高まっていない状態では、緊張せずに飛べたとしても、飛距離が出ないのです。緊張しているときの方が、脳からアドレナリンも出て、突き抜けたジャンプになります。

「平常心で本番に臨め」というのは、ひとつの決まり文句で、その人をリラックスさせるために言っているだけだと思います。「余計な力を入れずに飛べ」と。

休息と睡眠で体を更新する

休むことの大切さは、フィンランドのコーチから学びました。オフのときは温泉に行ったり、ドライブをしたり、おいしいものを食べる。海外の遠征先では、おいしいレストランを探すのも楽しみのひとつです。

試合前は減量をしますが、終わった後は、好きなものを食べる日をつくっています。オンとオフのスイッチをこまめに切り替えて、ストレスを溜めないようにします。



睡眠は最大の休息です。僕はショートスリーパーなので、4、5時間寝れば体力が回復します。短い睡眠時間でなぜ元気なのか、ずっと謎でしたが、あるとき脳波を測ったら、常に安定した波長が出ているようでした。

ベッドに入ると、『ドラえもん』ののび太ぐらい早く寝ます。2、3秒で眠りに落ちます。しかも深い眠りです。ですから、基本的に夢も見ません。ある脳トレーニングの先生によれば、僕の脳は、スイッチが切り替わるのが早いということでした。だから寝るときは寝る、起きるときは起きると、瞬時に脳が回転しているようです。



それはジャンプのときも、球技をしているときも同じで、パッと脳が切り替わるのが早いので、脳の疲れがないようです。

就寝時間は決まっていません。12時前に寝ることは少ないですが、先日、夜の9時に寝たところ、しっかり5時間後の午前2時に目が覚めました。どの時間に寝ても、5時間で起きるのです。夜の12時に寝たとしても朝5時に起きるし、夜更かしして1時、2時に寝ても、6時、7時には必ず起きています。



海外に行くと時差があるので、対応するまでに時間はかかりますが、時差ボケが直れば、5時間寝ると生活環境は整います。早朝4時、5時に目が覚めても、「やった、走れる」と頭が切り替わり、走りにいきます。冬の北欧の朝は、真っ暗で息も凍りそうですが、瞬間的に「走る」ことに気持ちが切り替わっているので、ストレスはありません。

枕は、遠征のときはマイ枕を持ち歩いています。ホテルの枕は、大きめの柔らかい枕が多くて、首や肩が凝るというか硬くなるので、使いません。首のあたりにフィットするような、小さめの枕で寝ています。



飛行機の中にも一応持ち込みますが、飛行機ではあまり寝れないので、ずっと映画を観ています。マットは、ミズノの「リフルマットレストッパー500」を使っています。丸めてゴルフバッグぐらいの大きさになるので、それを持ち歩いています。

海外のベッドはみんな柔らかくて、腰が「く」の字に折れてしまうので、腰痛の原因になります。そこにマットを1枚敷くことで、力を分散してくれるので、腰痛防止に役立っています。



パジャマも腰痛対策で、肩と腰に磁気が入ったパジャマを着ています。腰痛になってしまったら、鍼灸マッサージのできるトレーナーさんに治療をしてもらいます。自分では毎日、腰痛にならないストレッチをしています。腰痛も、「あ、来そうだな」という前兆があるので、そのときは、腰に負担のないトレーニングメニューに変えています。

