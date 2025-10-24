キアヌ・リーブス主演、DC映画『コンスタンティン』（2005）の続編企画について、DCスタジオ代表のジェームズ・ガンは、まだ脚本を読んでいないという。

『コンスタンティン』は、私立探偵にして悪魔祓いのジョン・コンスタンティンを描くオカルト・ダークファンタジー。続編企画は2022年9月に発表されたのち、2025年2月にDCスタジオから承認を受け、脚本作業がスタートしたといた。プロットなどは不明ながら、続編も前作と同じ世界観で展開するとされている。

ポッドキャスト「」にて、ガンは『コンスタンティン』続編について「ときどき話をしています。キアヌとも話しました」と語っている。「彼らは素晴らしいチームで、僕は大好きです。優秀な方々だと思います」。ただし、企画の進捗状況については「まだ脚本を読んでいないんです」と明かした。

既報によると、『コンスタンティン』続編には前作のフランシス・ローレンス監督と、プロデューサー・脚本家のアキヴァ・ゴールズマンも復帰する見込み。おそらく、ガンはリーブスを含む3人と何度か話し合いの場を持ったのだろう。

リーブスは先日、脚本の改稿版ができあがったことを報告し、「うまくいくといいです。スタジオにも気に入ってもらえればと思います」とばかり。現時点でガンは脚本を読んでいないというから、まだスタジオに提出される段階ではないのかもしれない。

以前から、ガンはDCスタジオ作品は“脚本主義”を公言しており、脚本が納得のいく形で完成していない企画にはゴーサインを出さないというスタンスを貫いている。『コンスタンティン』続編は、その高いハードルをきちんと超えることができるか。

