「AirPods Pro 3」が首位！ 完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10 2025/10/23
「BCNランキング」2025年10月13日〜19日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
5位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
6位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
7位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
8位 Soundcore Liberty 5 ミッドナイトブラック
A3957N11（Anker）
9位 JBL Wave Buds Black
JBLWBUDSBLK（ハーマンインターナショナル）
10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
