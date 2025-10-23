【HGUC 1/144 ズサ 【再販】】 価格：2,970円 2026年2月 発送予定 【HGUC 1/144 リゲルグ 【再販】】 価格：2,530円 2026年2月 発送予定 【HG 1/144 ガズ R／L 【再販】】 価格：4,290円 2026年3月 発送予定 10月23日11時 予約開始

HGUC 1/144 ズサ

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HGUC 1/144 ズサ」（価格：2,970円）、「HGUC 1/144 リゲルグ」（価格：2,530円）、「HG 1/144 ガズ R／L」（価格：4,290円）を再販する。「ズサ」と「リゲルグ」は2026年2日に、「ガズ R／L」は2026年3月に発送を予定している。それぞれ10月23日11時よりプレミアムバンダイで受注を開始する予定。

「ズサ」と「リゲルグ」、「ガズ R／L」は『機動戦士ガンダムZZ』に登場したモビルスーツ。「HGUC 1/144 ズサ」は2015年、「HGUC 1/144 リゲルグ」は2018年、「HG 1/144 ガズ R／L」は2019年にそれぞれプレミアムバンダイで販売されたキットの再販となる。

