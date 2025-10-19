大谷がMVP獲得「スネルと山本かと…」

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。1試合3発、7回途中10奪三振無失点と圧倒。シリーズMVPを受賞した。試合後、地元メディアからは山本由伸投手とブレイク・スネル投手に同情の声が寄せられた。

圧倒的なパフォーマンスでブルワーズを圧倒した。初回を3者三振で切り抜けると、その裏の第1打席で豪快弾。さらに4回には右翼場外に飛ばす飛距離469フィート（約142.9メートル）の特大弾。7回にもバックスクリーン左に運んだ。第4打席でもバックスクリーン左に運んだ。

さらに投手としては6回0/3で100球を投げて2安打無失点。最速100.3マイル（約161.4キロ）で10奪三振、3四球で勝利投手となった。圧倒的な活躍でチームをワールドシリーズに導き、シリーズMVPを受賞。しかし、前日までは打率.158と振るわなかった。

投手陣では第1戦でスネルが8回1安打無失点10奪三振、第2戦で山本が9回1失点の完投勝利を披露していた。これには 地元メディア「ドジャーブルー」も「ブレイク・スネルとヨシノブ・ヤマモトはNLCSのMVPを分け合うことになるだろうと思われていた。しかし、ショウヘイ・オオタニがその状況を変えた」と好投した2人に同情していた。（Full-Count編集部）