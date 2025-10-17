“元祖ぶりっ子”さとう珠緒もアラフィフ「気がついたらぷんぷんおばさん」

タレントのさとう珠緒（52歳）が、10月16日に放送されたバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）に出演。“元祖ぶりっ子キャラ”として紹介されたが「気がついたらぷんぷんおばさん」と語った。



現状を打破したい芸能人が前髪ぱっつんで一発逆転しようという「ぐるナイ前髪ぱっつん企画」に、さとう珠緒がゲストとして登場。番組の作ったVTRで「ぷんぷん」と怒ったポーズを武器にバラエティ番組やドラマ、CMなどにも出演して人気を博していたが、「気付けばアラフィフ、いまだ独身」と紹介された。



さとうは「もう、気がついたら本当にぷんぷんおばさんで。それを変えたいんですよね。成熟した大人になりたい。大人ぷんぷん」と話し、番組内では大人の魅力を増して賞賛を受けた。



さとうは自身のSNSでも自撮り写真を投稿し、「すごい〜皆様ありがとうございました〜」と喜びを綴っている。