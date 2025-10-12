折りたたみ式タブレット用アルミスタンド / 成長に寄り添う多機能学習チェア【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社は、折りたたみ可能で携帯性に優れたアルミ製のタブレット用スタンド「PDA-STN35BK」を発売した。薄型・軽量で、無段階の角度調整と上質な質感で、様々なシーンで快適なタブレット操作をサポートする。また、タブレット以外にもモバイルモニターやゲーム機のスタンドとしても使用できる。角度を無段階で自由に調整することができるので、好みの角度で使用できる。カバンのポケットなどにも入れやすいスリムなデザインのスタンド。コンパクトになるので、省スペースに収納できる。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、正しい姿勢をキープして学習をサポートする多機能学習チェア「150-SNCK64BL」を発売した。左右分割された背もたれが体の動きに合わせてフィットし、正しい姿勢を自然に保つ。学習時の猫背や前傾姿勢を防ぐことで集中力が高まり、長時間の学習や作業でも疲れにくくなる。健康的な姿勢習慣を身につけるサポートチェアだ。足置きの高さや背もたれの奥行きは成長に応じて調整可能。座面もガス圧昇降でラクに高さを変えられるため、子どもから大人まで長く使用できる。一度の購入で成長段階に合わせた快適な学習環境を実現する。
■スマートフォン・タブレットを、12台まとめて同時に充電！USB Type-C充電器
サンワサプライ株式会社は、最大12台のデバイスを同時に充電できるUSB Power Delivery対応AC充電器「ACA-PD112」を発売した。最大20WのUSB Power Delivery急速充電に対応し、充電状態が確認できるLEDや、待機電力をカットする一括電源スイッチを搭載している。電源内蔵タイプで、安全保護機能も充実している。災害時の給電用や店頭展示用の電源としても使用できる。USB Type-C×12ポートを搭載し、スマホやタブレットを同時に充電できる。最大6台までの機器へ急速充電が可能だ。※上下ポート同時差しの場合、1ポート最大12W(5V/2.4A)までの充電となる。
■正しい姿勢で学習をサポート！成長に寄り添う多機能学習チェア
■角度を無段階調整できる！折りたたみ式タブレット用アルミスタンド
■耳をふさがずに『聞こえる』をサポート！骨伝導集音器
■さぁ、森からはじまる未来へ！住友館 植林体験の苗木を育む森の名称を『いのちの森』に決定【大阪・関西万博】
2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）に出展する住友館で実施されている、来場者参加型プログラム「植林体験」において、参加者が植えた苗木を未来に向けて育む森の名称が『いのちの森』に決定した。『いのちの森』は、住友館建築のために伐採された跡地を含む、愛媛県新居浜市に位置する住友グループ所有の森の一部だ。植林体験により集まった苗木は、数十年、数百年にわたってこの森の中で育ち、未来へ継承されていく。この名称には、先人たちが脈々と受け継いできた森の「1本1本の木々を無駄にしたくない、1本1本のいのちを大切にしたい」という住友グループの想いと、未来をつなぐ“いのちの連なり”の象徴としたいという願いが込められている。
■スマートフォン・タブレットを、12台まとめて同時に充電！USB Type-C充電器
■正しい姿勢で学習をサポート！成長に寄り添う多機能学習チェア
■角度を無段階調整できる！折りたたみ式タブレット用アルミスタンド
■耳をふさがずに『聞こえる』をサポート！骨伝導集音器
■さぁ、森からはじまる未来へ！住友館 植林体験の苗木を育む森の名称を『いのちの森』に決定【大阪・関西万博】
