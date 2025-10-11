『キミとアイドルプリキュア♪』第36話 約5000人が集まる会場でライブ開催！
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』、第36話のあらすじと場面カットが公開された。
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
第36は10月12日（日）朝8時30分より放送。あらすじと先行場面カットはこちら！
＜第36話「けってい！キミとのライブ！」＞
アイドルプリキュア研究会のメンバーたちが「ステージを生で見たい」と語るのを聞いたプリルン（声：南條愛乃）は、放課後、喫茶グリッターに集まったみんなに「ライブをやろう！」と提案し、うた（声：松岡美里）たちも賛成する。
すぐに田中に会場をおさえてもらい、どんなライブにしようかと盛り上がるうたたち。ライブタイトルがなかなか決まらないものの、翌日、田中の家に集合し、アイドルプリキュア研究会で集めた意見を参考にセットリストを組むと、さっそくリハーサルが始まる。しかし、約5000人が集まる会場のイメージがわかないキュアアイドルは、「それなら、行ってみようよ」とキュアズキューンに提案され、みんなで会場を訪れることに。
＞＞＞第36話の先行場面カットをすべて見る（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
