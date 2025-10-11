小さく幼い体で赤ちゃんに寄り添う1匹の子猫。その姿はまるで赤ちゃんを守るかのようだったといいます。

子猫と赤ちゃんの穏やかなひとときを捉えた動画は公開後わずか1ヵ月ほどで14万再生を達成するとともに、「美しく尊い家族愛がたくさん詰まった動画」「心温まる」等、感動の声が寄せられています。

【動画：元野良の子猫と赤ちゃんが一緒に暮らし始めた結果…】

短尾がキュートなキジトラ猫・ティブくん

赤ちゃんと3ワン2ニャンの日常動画が大好評の人気YouTubeチャンネル『オムツと毛まみれー赤ちゃん×猫×犬の日常』に投稿されたのは、同チャンネル人気看板猫の1匹、元野良猫の男の子『ティブ』くんの幼齢期を記録したメモリアル動画です。

生後約1ヵ月齢で車のボンネットから保護され、飼い主さんご家族の一員となったティブくん。ご一家には赤ちゃんがおり、ふたりはすぐに仲良しに。動画内には、子猫当時のティブくんと赤ちゃんの心温まるひとときが収められていました。

赤ちゃんとティブくんが織りなす空気感とは

動画冒頭にはまだお休み中の赤ちゃんと、赤ちゃんの額にお鼻を寄せる先住猫『ポジ』くんの姿が。赤ちゃんの起床を心待ちにするポジくんの映像に、飼い主さんは「ポジはよくちびちゃん（赤ちゃん）を起こしてたなぁ」と振り返りました。

次の場面には、起床後、うつ伏せ姿勢への寝返りに成功してご機嫌な赤ちゃんが。そこへ歩み寄ったのが生後約2ヵ月当時のティブくんで、赤ちゃんと視線を交わしてのご挨拶を。赤ちゃんとティブくんの空気感は、愛らしさに満ちていたそう。

赤ちゃんに寄り添うティブくんは、まるで小さな騎士のよう

動画後半には、ソファでお昼寝をする赤ちゃんと、その足元にお座りをするティブくんの様子も。自身もまだ幼いながらも赤ちゃんを守ろうとする姿に、飼い主さんは胸がじんとしてしまったのだとか。

先住猫・ポジくんもまた、少し離れた場所から赤ちゃんへと優しい眼差しを向けていたと振り返る飼い主さん。それぞれの距離から赤ちゃんを見守るティブくん・ポジくんの姿は、多くの視聴者を魅了しました。

赤ちゃんとニャンズが織りなす穏やかな日常を記録した動画には、「まだ小さいのにそれよりも小さい命を守ろうとするの偉すぎる」「赤ちゃんを守ろうとしてくれる気持ちが愛おしいです」「素敵な動画をありがとうございます！本能的に、守らねばならない存在だと認識しているのでしょうか。あまりにも優しい世界！みんなで末永く幸せに暮らしてしまえー！な魔法かけておきますね……！」との反響が寄せられています。

2025年9月現在、人気YouTubeチャンネル『オムツと毛まみれー赤ちゃん×猫×犬の日常』では、一人歩きをマスターした赤ちゃんと美男子猫に成長したティブくんの様子はもちろん、ご一家のキュートでにぎやかな日常動画が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「オムツと毛まみれー赤ちゃん×猫×犬の日常」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。