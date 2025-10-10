1チームからの最多指名は6人、目を引く北海学園大の6人提出

23日に行われるプロ野球のドラフト会議で、学生選手が指名を受けるために必要なプロ志望届の提出が9日締め切られた。全日本大学野球連盟はこの日、176名の提出者リストを公表。中には一つの大学から、5人以上提出したところもある。大量指名がありそうな学校は――。

今春の全日本大学選手権で8強入りした北海学園大からは、6人が提出した。工藤泰己投手は最速159キロを誇る右腕で、大学日本代表候補入りも果たした。また木村駿太投手は最速147キロの左腕。高谷舟投手も最速153キロを誇る右腕で、プロのスカウトが注目している。さらに6日になって堀川怜央投手も提出。野手でも、主に遊撃を守る常谷拓輝内野手と新谷盛飛捕手が指名を待つ。

また、2010年以降15年連続で指名が続いている東京六大学リーグの強豪・明大からは5人が提出している。左腕の毛利海大投手は最速150キロを誇り、今夏は大学代表入り。日米大学野球では最優秀投手賞に輝いた。

大川慈英投手はリリーフを中心に活躍する速球派右腕。3年次に大学代表入りした高須大雅投手、左腕の久野悠斗投手も提出している。また、上位指名が見込まれるのが小島大河捕手。3年次から2年連続で大学代表入りし、左打席からのシュアな打撃が高く評価されている。

関西学生リーグの強豪、近大からも5選手が提出している。野口練投手は3年次に大学日本代表入りした左腕。勝田成内野手は身長163センチと小柄ながら、2年連続で大学日本代表入りを果たした。今夏は日本代表候補入りした阪上翔也外野手、野間翔一郎外野手と山田大聖投手も提出し、指名を待つ。

過去、同一チームからの指名は昨秋の富士大が受けた6人が最多（育成含む）。今年はこれに近づく学校が現れるだろうか。



（THE ANSWER編集部）