「あれがお母さん?」「信じられない」「20代に見えるけど、息子は18歳だ」欧州CL出場のカイラトGK、母親が妹と間違えられる!?
今季のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)に出場しているカイラト(カザフスタン)のGKシェルハン・カルムルザが注目を集めているようだ。英『ザ・サン』などが伝えた。
2007年7月15日生まれで現在18歳のカルムルザだが、カイラトの守護神を任されており、欧州CLリーグフェーズ第1節スポルティング戦、第2節R・マドリー戦でフル出場を果たした。
チームはスポルティングに1-4、R・マドリーにはFWキリアン・ムバッペにハットトリックを許すなど、0-5の完敗を喫して開幕2連敗で最下位に沈んでいる。
カルムルザは勇敢なプレーと反射神経の良さなども示したものの、2試合9失点と不本意な結果に。しかし、その後プレーとは異なる理由で話題となっている。それが、母親のサウレ・ラバエワさんの存在だ。
ラバエワさんは自身のインスタグラムを更新し、「息子よ、あなたは最高よ!私の誇りであり、あなたはできることをすべてやり遂げた。私にとって、あなたは最強の存在よ。あなたの前には高い目標が待っている。諦めないで。私はあなたとともにいるし、いつもあなたを信じている」と18歳の息子へメッセージを届けた。
すると、この投稿を目にしたファンの一部が、ラバエワさんがカルムルザの妹だと勘違いしたという。SNS上では「ちょっと待て、あれがお母さん?笑」「信じられない」「彼女が彼の母親?」「とても若く見える」「20代くらいに見えるけど、息子は18歳だ」などと反応している。
なお、ラバエワさんの年齢は公表されていないが、この投稿によってインスタグラムのフォロワーはあっという間に4万人近くまで増えたようだ。
