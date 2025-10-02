“見ただけでビッチわかる”杉本彩、櫻坂46メンバー見て「あっはっはっは」
女優の杉本彩（57歳）が、10月1日に放送されたトーク番組「これ余談なんですけど…」（朝日放送）に出演。「見ただけでビッチとわかる」と話した上で、櫻坂46・中嶋優月（22歳）を見て「あっはっはっは」と笑い、中嶋を動揺させた。
杉本彩、カーネーション・吉田結衣、エルフ・荒川、平成ノブシコブシ・吉村崇をゲストに、さまざまな恋愛トークを繰り広げる中で、男性、女性共に「見るからにダメ」な人と交際してしまうことがある、という話題となる。
杉本は「女の人の嘘にコロッとダマされてしまう人、多いよね」と話し、「すごい清楚な格好してるんだけど、絶対ビッチ（※放送は自主規制音、テロップは薄目のモザイク）やん」という人にダマされていると話す。
杉本は見ただけでそういう女性が分かるそうで、「もう、目がウソだもん」「（荒川は）派手な格好をしているけれどそうじゃない」とコメント。
かまいたち・山内健司が、アシスタントとして出演していた櫻坂46・中嶋優月について「アイドルなんですけど、どうですか？」とたずねると、杉本は「あっはっはっは」と笑い出して中嶋を動揺させる。杉本は中嶋を清楚だとフォローし、中嶋は「心当たりがなくてビックリしました」と語った。
