¡¡10·î12Æü¤«¤éTBS·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Ë À¼Í¥¤Î¹âÌøÃÎÍÕ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡ÙÂè1ÏÃSP¥²¥¹¥È¤ËÉðË¡¡´ÝÅÄ¶³²ð¡¢¿û¸¶Î´°ì¡¢º£Â¼À»Æà¤â½Ð±é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¡Ø¥Ç¥£¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ù¥¤¥Óー¥º¡Ù¤Ê¤É¤Î´î°Â¹ÀÊ¿¡£±é½Ð¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡ØºÇ°¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¤Û¤«¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤ä¡Ø¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡Ù¤Ê¤É±Ç²èºîÉÊ¤Î´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤ëÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¤é¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëºÊÉ×ÌÚ¤Î¤Û¤«¡¢º´Æ£¡¢ÌÜ¹õ¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢°ÂÆ£À¯¿®¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢µÈÂôÍª¡¢ÌÚ¾ì¾¡¸Ê¡¢ÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡¢´Ø¿å½í¡¢Ä¹Æâ±ÇÎ¤¹á¡¢½©»³´²µ®¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¡¢»°±ºåºÍå¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢¹õÌÚÆ·¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌø¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÊÉ×ÌÚ±é¤¸¤ë·ª¿Ü±É¼£¤Î»Ð¡£¹âÌø¤Ï2014Ç¯¤ÎÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¤½¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡Ù¤Ç¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¤òÃ´Åö¡£°ÊÍè¡¢¸½ºß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡ÙÂè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë·ª¿Ü¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë»Ð¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¹âÌø¤ÏÀ¼¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÐÄï¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤È¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê¡£¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¶¥ÁöÇÏ¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Ûー¥×¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¦¥ÞÌ¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¹âÌøÃÎÍÕ ¥³¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¤Ë·È¤ï¤ì¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´±ï¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤â¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£·ª¿Ü¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Î¼ýÏ¿¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Î¼«Á³ÂÎ¤Î±éµ»¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¤Þ¤¿°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±öÇß¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¼ýÏ¿¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ º£²ó¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¤ÈÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ä¤ªÇÏ¤µ¤ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¤â¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê°¦¤È¾ðÇ®¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë