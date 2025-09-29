レディース、メンズ、キッズの革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックスは、M＆M'Sとのコラボレーションアイテムを10月10日から発売する。M＆M'Sのカラフルな世界とクロックスの快適さとスタイルを融合し、世界中のファンを驚かせ、喜ばせるユニークなファッションステートメントを提供する。

ブランドアイデンティティ「COME AS YOU ARE（いつだって自分らしく）」を掲げ、自己表現の楽しさを提供しつづけるクロックスと「楽しさが人々をつなぐ力になる」ことを信じているM＆M'Sは、遊び心・創造性・楽しさという共通の価値観をもとに、2つのアイコニックなブランドが一つになり、ユニークなアイテムとして登場。M＆M'Sのカラフルでおいしい世界とクロックスの快適さを融合したコレクションを通じて、自分らしいスタイルを表現することを後押しする。

M＆M'Sの大胆なカラーと遊び心あふれる魅力に着想を得た2種類のクロッグを展開。快適でありながら人目を引くデザインは、ファッション感度の高いファンにとって必須のアイテムとなっている。





「M＆M'S クロックス クラシック クロッグ」は、まるでチョコレートそのもののようなM＆M'Sミックスの総柄グラフィックがフットウェア全体に施され、M＆M'Sクラシックとピーナッツバッグをモチーフにした4つのジビッツチャームが付属。かかとのストラップにはM＆M'Sロゴのジビッツチャームが2つ付属し、遊び心あふれる仕上がりになっている。

甘さも楽しさもたっぷり詰まった「M＆M'S クロックス ベイ クロッグ」は、どんなルックにも遊び心をプラスした。きらめくグリッター加工のフットウェアに、アイコニックな“M”ロゴが特徴なジビッツチャームが26個付き。M＆M'Sのカラフルな魅力と、クロックスならではの一日中続く快適さを両立している。さらに、大胆なプラットフォームヒールが程よい高さを演出する。

また、人気のM＆M'Sキャラクターたちをモチーフにしたジビッツチャーム7点セットも登場。ファンはお気に入りのM＆M'Sフレーバーやキャラクターを自由にカスタマイズできる。

同製品は、10月10日から、クロックス公式オンラインストア、全国のクロックスブランドストア、クロックスパートナーストアの他、各種クロックス取扱店舗で販売する。

［小売価格］

M＆M'S クロックス クラシック クロッグ：9900円

M＆M'S クロックス ベイ クロッグ：1万2100円

M＆M'S キャラクタージビッツチャームズ：4400円

（すべて税込）

［発売日］10月10日（金）

クロックス・ジャパン＝https://www.crocs.co.jp