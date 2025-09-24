この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTuberのサイさんとつるみんさんが、『【今際の国のアリス】過去２シーズンの概要・あらすじ・登場人物を徹底復習』と題した動画で、日本の大ヒットデスゲームNETFLIXドラマ『今際の国のアリス』の徹底復習を行なった。動画では、シーズン1とシーズン2のストーリーや主要キャラクターに加え、9月25日から配信されるシーズン3の注目ポイントも徹底解説した。

各シーズンの物語の流れを説明しながら、主人公のアリスや個性的な登場人物、ゲーム内での心理戦や身体能力を問われる試練の数々、そして“ビーチ”などのコミュニティについても解説。「このビーチ、昔の映画とかドラマにはありがちなカルトっぽい集団がいる」と語り、登場キャラクターのモチーフや背景も紹介する。

最大の謎である世界設定については、「なんであの世界に行っちゃったのか。会話の中ではエイリアン説や未来説が匂わされたけど、結局腑に落ちてない」とつるみんが不満を漏らすもそこに対してもサイが物語の根幹を解説。

ラストでは「いよいよシーズン3は9月25日に配信」「現実世界に戻ってきた人たちは、ゲームの記憶がなかった」と次章への期待を煽り、バンダやヤバ、アンなどの人気キャラクター続投にも言及。「ジョーカーが関わってきて、今後この世界がどう明かされるのか」と、展開への注目をのぞかせて動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:00

謎多き主人公の“ぐーたら”な日常
11:24

チシアが挑む頭脳バトルゲームとは？
15:08

世界の真相が明かされる…“臨死体験”の謎

