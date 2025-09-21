Google ¥¹¥È¥¢¤ÇÁÏÎ©µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬9·î26Æü¤«¤é³«ºÅ¡ªPixel 10¡¦10¡¦10 Pro XL¡¦10 Pro Fold¡¦9¡¦8 Pro¡¦8a¤Ê¤É¤¬¤ªÆÀ¤Ë
|Google ¥¹¥È¥¢¤ÇÁÏÎ©µÇ°¥»¡¼¥ë¤¬9·î26Æü¤«¤é10·î13Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡ªPixel¥¹¥Þ¥Û¤¬³ä°ú¤äÆÃÅµ¡¢²¼¼è¤ê¤Ç¤ªÆÀ¤Ë
¥°¡¼¥°¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢Google Japan¡Ë¤Ï17Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ¸þ¤±Google¸ø¼°Web¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖGoogle ¥¹¥È¥¢¡×¡Ê https://store.google.com/ ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆGoogle¤ÎÁÏÎ©µÇ°¤È¤·¤ÆÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤¬¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ë¡ÖGoogle ÁÏÎ©µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë0¡§00¤«¤é10·î13Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡ÖPixel 9¡×¤¬34,800±ßOFF¤Î128,900±ß¤«¤é¡¢¡ÖPixel 8 Pro¡×¤¬60,100±ßOFF¤Î159,900±ß¡¢¡ÖPixel 8a¡×¤¬19,600±ßOFF¤Î72,600±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËPixel 8a¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯½ãÀµ¥±¡¼¥¹¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖPixel Watch 4¡×¡Ê41mm¤ª¤è¤Ó45mm¡Ë¡¢¡ÖPixel Watch 3¡×¡Ê41mm¤ª¤è¤Ó45mm¡Ë¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖPixel Buds Pro 2¡×¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖGoogle TV Streamer¡Ê4K¡Ë¡×¤¬³ä°ú¤ä¥¹¥È¥¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÁÏÎ©µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¡ÖTAP TEMPO¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤·¡¢¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¤·¤¿¾å°Ì50¿Í¤ËGoogle ÁÏÎ©µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ¤ËÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤¬¤µ¤é¤Ë10¡ó³ä°ú¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ºÇ¾å°Ì¤Î1¿Í¤Ë10¡ó³ä°ú¤Ë²Ã¤¨¤Æ100,000±ßÊ¬¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë9·î21Æü¤Þ¤Ç¤ËGoogle ¥¹¥È¥¢¤Î¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¥²¡¼¥à¤Î»²²Ã»þ¤ËÅÐÏ¿¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¿ÍÁ´°÷¤ËÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î¹ØÆþ»þ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë5,000±ßÊ¬¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏGoogle ¥¹¥È¥¢¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¥«¡¼¥È¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È»þ¤Ë»ÙÊ§¤¤²èÌÌ¤Ç¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢³Æ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É¤Ï1²ó¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢¹ØÆþ»þ¤ËÊ£¿ô¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É¤òÆ±»þ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿ÍøÍÑ¤Ë¤ÏGoogle ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¹ØÆþ¤Ç¤Ï¥³¡¼¥É¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Google ¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï³Æ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¥»¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯8¡Á9·îº¢¤Ë¤ÏGoogle¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿1998Ç¯9·î¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëÁÏ¶ÈµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤âÁÏÎ©µÇ°¤È¤·¤Æ¤³¤Î²Æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·À½ÉÊ¤Ê¤É¤¬¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï1998Ç¯9·î¤ÎÅö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¥é¥ê¡¼¡¦¥Ú¥¤¥¸»á¤È¥µ¡¼¥²¥¤¡¦¥Ö¥ê¥ó»á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ç¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤Î¤â¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤¿Google¤¬º£Ç¯¤Ç27¼þÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Google ¥¹¥È¥¢¤ÎÁÏ¶ÈµÇ°¥»¡¼¥ë¤Î³ä°ú¤äÆÃÅµ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
|ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ
|ÄÌ¾ï²Á³Ê
|¥»¡¼¥ëÆâÍÆ¤äÆÃÅµ
|Pixel 10 Pro
|174,900±ß¡Á
|¼Â¼ÁÃÍ°ú¤³Û¡§87,100±ß
¡¦ÂÐ¾Ý¥¹¥Þ¥Û¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel 9 Pro ¤äiPhone 14 Pro Max¤Î¾ì¹ç¤ËºÇÂç87,100±ß¡Ë
|Pixel 10 Pro XL
|192,900±ß¡Á
|¼Â¼ÁÃÍ°ú¤³Û¡§87,100±ß
¡¦ÂÐ¾Ý¥¹¥Þ¥Û¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel 9 Pro ¤äiPhone 14 Pro Max¤Î¾ì¹ç¤ËºÇÂç87,100±ß¡Ë
|Pixel 10
|128,900±ß¡Á
|¼Â¼ÁÃÍ°ú¤³Û¡§49,100±ß
¡¦ÂÐ¾Ý¥¹¥Þ¥Û¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel 9¤Î¾ì¹ç¤ËºÇÂç49,100±ß¡Ë
|Pixel 10 Pro Fold
|267,500±ß¡Á
|¼Â¼ÁÃÍ°ú¤³Û¡§167,700±ß
¡¦60,000±ßÊ¬¤Î Google ¥¹¥È¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ÂÐ¾Ý¥¹¥Þ¥Û¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel 9 Pro Fold¤Î¾ì¹ç¤ËºÇÂç107,700±ß¡Ë
|Pixel 9
|128,900±ß¡Á
|¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é34,800±ß³ä°ú
|Pixel 8 Pro
|159,900±ß
|¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é60,100±ß³ä°ú
|Pixel 8a
|72,600±ß
|¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é19,600±ß³ä°ú
¡¦½ãÀµ¥±¡¼¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È
|Pixel Watch 4¡Ê41mm¡Ë
|52,800±ß¡Á
|¼Â¼ÁÃÍ°ú¤³Û¡§25,800±ß
¡¦ÂÐ¾Ý¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel Watch 3¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ì¹ç¤ËºÇÂç25,800±ß¡Ë
|Pixel Watch 4¡Ê45mm¡Ë
|59,800±ß¡Á
|¼Â¼ÁÃÍ°ú¤³Û¡§25,800±ß
¡¦ÂÐ¾Ý¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel Watch 3 ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ì¹ç¤ËºÇÂç25,800±ß¡Ë
|Pixel Watch 3¡Ê41mm¡Ë
|39,800±ß¡Á
|¼Â¼ÁÃÍ°ú¤³Û¡§14,500±ß
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é4,500±ß³ä°ú
¡¦ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel Watch 2¤Î¾ì¹ç¤ËºÇÂç10,000±ß¡Ë
|Pixel Watch 3¡Ê45mm¡Ë
|46,800±ß¡Á
|¼Â¼ÁÃÍ°ú¤³Û¡§15,300±ß
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é5,300±ß³ä°ú
¡¦ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel Watch 2¤Î¾ì¹ç¤ËºÇÂç10,000±ß¡Ë
|Pixel Buds Pro 2
|36,800±ß
|ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é9,200±ß³ä°ú
|Google TV Streamer¡Ê4K¡Ë
|16,000±ß
|ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é1,600±ß³ä°ú
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
