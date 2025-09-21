Google ¥¹¥È¥¢¤ÇÁÏÎ©µ­Ç°¥»¡¼¥ë¤¬9·î26Æü¤«¤é10·î13Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡ªPixel¥¹¥Þ¥Û¤¬³ä°ú¤äÆÃÅµ¡¢²¼¼è¤ê¤Ç¤ªÆÀ¤Ë

¥°¡¼¥°¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢Google Japan¡Ë¤Ï17Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ¸þ¤±Google¸ø¼°Web¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖGoogle ¥¹¥È¥¢¡×¡Ê https://store.google.com/ ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆGoogle¤ÎÁÏÎ©µ­Ç°¤È¤·¤ÆÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤¬¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ë¡ÖGoogle ÁÏÎ©µ­Ç°¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë0¡§00¤«¤é10·î13Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¡£

ÁÏÎ©µ­Ç°¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖPixel¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤Ê¤É¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 10¡×¥·¥ê¡¼¥º¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ï¡ÖPixel 10 Pro¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖPixel 10 Pro XL¡×¤¬²¼¼è¤ê¤ÇºÇÂç87,100±ßÊ§¤¤Ìá¤·¡¢¡ÖPixel 10¡×¤¬²¼¼è¤ê¤ÇºÇÂç49,100±ßÊ§¤¤Ìá¤·¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¡ÖPixel 10 Pro Fold¡×¤¬¹ØÆþ¸å¤Ë60,000±ßÊ¬¤ÎGoogle ¥¹¥È¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´Ô¸µ¤Ë²Ã¤¨¡¢²¼¼è¤ê¤ÇºÇÂç107,700±ßÊ§¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£

¤Þ¤¿¡ÖPixel 9¡×¤¬34,800±ßOFF¤Î128,900±ß¤«¤é¡¢¡ÖPixel 8 Pro¡×¤¬60,100±ßOFF¤Î159,900±ß¡¢¡ÖPixel 8a¡×¤¬19,600±ßOFF¤Î72,600±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËPixel 8a¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯½ãÀµ¥±¡¼¥¹¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖPixel Watch 4¡×¡Ê41mm¤ª¤è¤Ó45mm¡Ë¡¢¡ÖPixel Watch 3¡×¡Ê41mm¤ª¤è¤Ó45mm¡Ë¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖPixel Buds Pro 2¡×¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖGoogle TV Streamer¡Ê4K¡Ë¡×¤¬³ä°ú¤ä¥¹¥È¥¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÁÏÎ©µ­Ç°¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¡ÖTAP TEMPO¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤·¡¢¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤òµ­Ï¿¤·¤¿¾å°Ì50¿Í¤ËGoogle ÁÏÎ©µ­Ç°¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ¤ËÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤¬¤µ¤é¤Ë10¡ó³ä°ú¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ºÇ¾å°Ì¤Î1¿Í¤Ë10¡ó³ä°ú¤Ë²Ã¤¨¤Æ100,000±ßÊ¬¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë9·î21Æü¤Þ¤Ç¤ËGoogle ¥¹¥È¥¢¤Î¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¥²¡¼¥à¤Î»²²Ã»þ¤ËÅÐÏ¿¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¿ÍÁ´°÷¤ËÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î¹ØÆþ»þ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë5,000±ßÊ¬¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Ê¤ª¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É¤ò​ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï​Google ¥¹¥È¥¢¤Ç​ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò​¥«¡¼¥È¤Ë​ÄÉ²Ã¤·¡¢​¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È»þ¤Ë​»ÙÊ§¤¤​²èÌÌ¤Ç​¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É¤ò​ÆþÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢​³Æ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É¤Ï​1²ó¤Î​¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢​¹ØÆþ»þ¤Ë​Ê£¿ô¤Î​¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É¤ò​Æ±»þ»ÈÍÑ¤¹¤ë​¤³¤È¤Ï​¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿​ÍøÍÑ¤Ë¤Ï​Google ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬​É¬Í×¤Ç¡¢​¥²¥¹¥È¹ØÆþ¤Ç¤Ï​¥³¡¼¥É¤Ï​»ÈÍÑ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£


Google ¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï³Æ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¥»¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯8¡Á9·îº¢¤Ë¤ÏGoogle¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿1998Ç¯9·î¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëÁÏ¶Èµ­Ç°¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤âÁÏÎ©µ­Ç°¤È¤·¤Æ¤³¤Î²Æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·À½ÉÊ¤Ê¤É¤¬¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï1998Ç¯9·î¤ÎÅö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¥é¥ê¡¼¡¦¥Ú¥¤¥¸»á¤È¥µ¡¼¥²¥¤¡¦¥Ö¥ê¥ó»á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ç¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤Î¤â¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤¿Google¤¬º£Ç¯¤Ç27¼þÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Google ¥¹¥È¥¢¤ÎÁÏ¶Èµ­Ç°¥»¡¼¥ë¤Î³ä°ú¤äÆÃÅµ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊÄÌ¾ï²Á³Ê¥»¡¼¥ëÆâÍÆ¤äÆÃÅµ
Pixel 10 Pro174,900±ß¡Á¼Â¼ÁÃÍ°ú¤­³Û¡§87,100±ß
¡¦ÂÐ¾Ý¥¹¥Þ¥Û¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel 9 Pro ¤äiPhone 14 Pro Max¤Î¾ì¹ç¤ËºÇÂç87,100±ß¡Ë
Pixel 10 Pro XL192,900±ß¡Á¼Â¼ÁÃÍ°ú¤­³Û¡§87,100±ß
¡¦ÂÐ¾Ý¥¹¥Þ¥Û¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel 9 Pro ¤äiPhone 14 Pro Max¤Î¾ì¹ç¤ËºÇÂç87,100±ß¡Ë
Pixel 10128,900±ß¡Á¼Â¼ÁÃÍ°ú¤­³Û¡§49,100±ß
¡¦ÂÐ¾Ý¥¹¥Þ¥Û¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel 9¤Î¾ì¹ç¤ËºÇÂç49,100±ß¡Ë
Pixel 10 Pro Fold267,500±ß¡Á¼Â¼ÁÃÍ°ú¤­³Û¡§167,700±ß
¡¦60,000±ßÊ¬¤Î Google ¥¹¥È¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ÂÐ¾Ý¥¹¥Þ¥Û¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel 9 Pro Fold¤Î¾ì¹ç¤ËºÇÂç107,700±ß¡Ë
Pixel 9128,900±ß¡Á¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é34,800±ß³ä°ú
Pixel 8 Pro159,900±ß¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é60,100±ß³ä°ú
Pixel 8a72,600±ß¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é19,600±ß³ä°ú
¡¦½ãÀµ¥±¡¼¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È
Pixel Watch 4¡Ê41mm¡Ë52,800±ß¡Á¼Â¼ÁÃÍ°ú¤­³Û¡§25,800±ß
¡¦ÂÐ¾Ý¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel Watch 3¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ì¹ç¤ËºÇÂç25,800±ß¡Ë
Pixel Watch 4¡Ê45mm¡Ë59,800±ß¡Á¼Â¼ÁÃÍ°ú¤­³Û¡§25,800±ß
¡¦ÂÐ¾Ý¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel Watch 3 ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ì¹ç¤ËºÇÂç25,800±ß¡Ë
Pixel Watch 3¡Ê41mm¡Ë39,800±ß¡Á¼Â¼ÁÃÍ°ú¤­³Û¡§14,500±ß
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é4,500±ß³ä°ú
¡¦ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel Watch 2¤Î¾ì¹ç¤ËºÇÂç10,000±ß¡Ë
Pixel Watch 3¡Ê45mm¡Ë46,800±ß¡Á¼Â¼ÁÃÍ°ú¤­³Û¡§15,300±ß
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é5,300±ß³ä°ú
¡¦ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel Watch 2¤Î¾ì¹ç¤ËºÇÂç10,000±ß¡Ë
Pixel Buds Pro 236,800±ßÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é9,200±ß³ä°ú
Google TV Streamer¡Ê4K¡Ë16,000±ßÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é1,600±ß³ä°ú




µ­»ö¼¹É®¡§memn0ck


¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦Google ÁÏÎ©µ­Ç°¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢ 9 ·î 26 Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È | Google ¥¹¥È¥¢
¡¦Google ¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï Google ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹