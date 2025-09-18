お笑いコンビ「TKO」の木下隆行さんが2025年9月14日にXで、タイで袈裟姿の動画をSNSに公開し批判が寄せられたことに関し、「正直知らなかったです」などと釈明の投稿をした。後輩の芸人・みなみかわさんがこれに「知らないは言い訳になるんですね！？」と驚き、たしなめる投稿をしている。

8月にタイ移住を公表「挑戦してみたいんです！！！」

木下さんは、8月18日にインスタグラムで、タイ移住を公表した。「なにができるかこれからです！ただ1％でも可能性があるなら挑戦してみたいんです！！！」として、「爪痕残して来ます！」と意気ごんだ。

しかしその後、木下さんはSNSにタイで僧侶が着る袈裟（けさ）姿で映る動画を公開し、これがタイではご法度だとして指摘や批判が殺到したことが報じられている。問題の投稿はすでに削除されたとみられる。

木下さんは14日にXで、「またまたお騒がせしております」「ただ笑ってもらいたくて撮った動画が不謹慎やとご指摘を受けました」と、SNS上の指摘に言及。「正直知らなかったです、すいません」と明かし、謝罪した。

続けて、「でも知らないは言い訳になるのでタイに住む身として今回をきっかけに国のルールをしっかり勉強して行動したいと思います」と、今後の意向を示した。

みなみかわさんは17日にこの投稿を引用し、「知らないは言い訳になるんですね！？」とコメント。「帰ってきましょう！！お願いします！！」と訴えた。

木下さんの返信にみなみかわさんツッコミ「この期に及んで...」

なお、木下さんはみなみかわさんの投稿に、「ナンセに席は空いてますか？」と、みなみかわさんの妻が代表を務める事務所に自身も所属できるか尋ねた。みなみかわさんは「6次審査くらいあるのでオススメしないです！！」と回答した。

これに木下さんが「俺は何次から？」と質問すると、「一次しかないでしょ」としつつ、「この期に及んでなんで飛び級出来ると思ってるんですか！後輩に振ってくるのまだ早いです！」とツッコミを入れた。木下さんは「振るのに早いも遅いもないやろー」と返していた。

木下さんとみなみかわさんは、ともに松竹芸能に所属していた先輩後輩の関係に当たる。木下さんは20年3月に退所しフリーに。みなみかわさんは24年5月に退所し6月からナンセで活動をしている。