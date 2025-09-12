Å·¿À¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡ÖºÆ³«È¯¤Ïº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥Ýー¥È¡×¤¬¡¢¡Ø¡ÚÅ·¿À¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡ÛÊ¡²¬Å·¿À¤¬ÅÜÅó¤ÎºÆ³«È¯¡ªÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÅÔ»Ô¤ØµÞÀ®Ä¹¡ªÍ£°ìÌµÆó¤Î¹ñºÝÅÔ»Ô¤Ø¡ª¡Ù¤ÈÂê¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£È¯¿®¼Ô¤Î¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥Ýー¥È»á¤Ï¡¢¶å½£ºÇÂç¤ÎÈË²Ú³¹¡¦Ê¡²¬»ÔÅ·¿À¤ÎºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÅ·¿À¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡×¤Î¿ÊÄ½¤ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ÖÊ¡²¬»Ô¤Ïµ¬À©´ËÏÂ¤Ë¤è¤êÌ±´ÖÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ»ÔºÆ³«È¯¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÅ·¿À¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤ò2015Ç¯¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÅ·¿À¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Ë¤è¤ë½×¹©Åê»ñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë50Åï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Èµ¡Ç½À¤¬¸þ¾å¤·¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÅÔ»Ô¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ÃÏ¤ÎÂç¤¤ÊÊÑËÆ¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¹Ò¶õË¡¤Ë¤è¤ë¹â¤µÀ©¸Â¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀ©Ìó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÊ¡²¬»Ô¤ÏÅ·¿À¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ê¡¢µ¬À©´ËÏÂ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ±´ÖÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤ÇÅÔ»ÔºÆ³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢À¯ºöÅ¾´¹¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç½×¹©¤·¤¿¼ç¤ÊÊª·ï¤È¤·¤Æ¡¢Å·¿À¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ê2021Ç¯½×¹©¡Ë¡¢Ê¡²¬ÂçÌ¾¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£¡Ê2023Ç¯½×¹©¡Ë¡¢¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢Ê¡²¬Å·¿À¡Ê2024Ç¯½×¹©¡Ë¡¢¥ï¥ó¡¦¥Õ¥¯¥ª¥«¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê2024Ç¯½×¹©¡Ë¡¢Å·¿À¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¯¥í¥¹¡Ê2025Ç¯½×¹©Í½Äê¡Ë¡¢Å·¿À½»Í§À¸Ì¿FJ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ê2025Ç¯6·î½×¹©¡Ë¡¢Å·¿À1-7·×²è¡Ê2026Ç¯½×¹©Í½Äê¡Ë¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤äÉßÃÏ¤Îµ¬ÌÏ¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅ·¿À¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Ë¤è¤ëÍÆÀÑÎ¨¤Î´ËÏÂ¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¸¶Â§2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Î½×¹©Êª·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆ³«È¯¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ÕÍßÅª¤Ê·×²è¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥ë¥³¼þÊÕ³¹¶è¤äÊ¡²¬Ãæ±ûÍ¹ÊØ¶É¼þÊÕ³¹¶è¡¢¿å¶ÀÅ·ËþµÜ¼þÊÕ³¹¶è¤Ç·×²èÃæ¡£¤½¤ì¤é¤Ï¤Þ¤¿ÊÌÆ°²è¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ëÍ½Äê¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÃÂê¤Î¿Ô¤¤Ê¤¤³¹¤ÎÌ¤ÍèÁü¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö2015Ç¯¤ËÅ·¿À¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤¬»ÏÆ°¤·¤Æ¤«¤éÌó10Ç¯¡¢Áê¼¡¤°ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢³¹¤Î·Ê¿§¤¬·àÅª¤ËÊÑ²½¤·¡¢¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Ïº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Å·¿À¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Îº£¸å¤Î¿ÊÄ½¤ÈÅ·¿À¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ÇÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Æ±»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ÖÊ¡²¬»Ô¤Ïµ¬À©´ËÏÂ¤Ë¤è¤êÌ±´ÖÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ»ÔºÆ³«È¯¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÅ·¿À¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤ò2015Ç¯¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÅ·¿À¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Ë¤è¤ë½×¹©Åê»ñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë50Åï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Èµ¡Ç½À¤¬¸þ¾å¤·¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÅÔ»Ô¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ÃÏ¤ÎÂç¤¤ÊÊÑËÆ¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¹Ò¶õË¡¤Ë¤è¤ë¹â¤µÀ©¸Â¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀ©Ìó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÊ¡²¬»Ô¤ÏÅ·¿À¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ê¡¢µ¬À©´ËÏÂ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ±´ÖÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤ÇÅÔ»ÔºÆ³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢À¯ºöÅ¾´¹¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç½×¹©¤·¤¿¼ç¤ÊÊª·ï¤È¤·¤Æ¡¢Å·¿À¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ê2021Ç¯½×¹©¡Ë¡¢Ê¡²¬ÂçÌ¾¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£¡Ê2023Ç¯½×¹©¡Ë¡¢¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢Ê¡²¬Å·¿À¡Ê2024Ç¯½×¹©¡Ë¡¢¥ï¥ó¡¦¥Õ¥¯¥ª¥«¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê2024Ç¯½×¹©¡Ë¡¢Å·¿À¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¯¥í¥¹¡Ê2025Ç¯½×¹©Í½Äê¡Ë¡¢Å·¿À½»Í§À¸Ì¿FJ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ê2025Ç¯6·î½×¹©¡Ë¡¢Å·¿À1-7·×²è¡Ê2026Ç¯½×¹©Í½Äê¡Ë¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤äÉßÃÏ¤Îµ¬ÌÏ¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅ·¿À¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Ë¤è¤ëÍÆÀÑÎ¨¤Î´ËÏÂ¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¸¶Â§2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Î½×¹©Êª·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆ³«È¯¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ÕÍßÅª¤Ê·×²è¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥ë¥³¼þÊÕ³¹¶è¤äÊ¡²¬Ãæ±ûÍ¹ÊØ¶É¼þÊÕ³¹¶è¡¢¿å¶ÀÅ·ËþµÜ¼þÊÕ³¹¶è¤Ç·×²èÃæ¡£¤½¤ì¤é¤Ï¤Þ¤¿ÊÌÆ°²è¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ëÍ½Äê¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÃÂê¤Î¿Ô¤¤Ê¤¤³¹¤ÎÌ¤ÍèÁü¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö2015Ç¯¤ËÅ·¿À¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤¬»ÏÆ°¤·¤Æ¤«¤éÌó10Ç¯¡¢Áê¼¡¤°ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢³¹¤Î·Ê¿§¤¬·àÅª¤ËÊÑ²½¤·¡¢¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Ïº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Å·¿À¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Îº£¸å¤Î¿ÊÄ½¤ÈÅ·¿À¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ÇÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ö245m¤«¤é¤Îµ¬ÌÏ½Ì¾®¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×»¥ËÚ±ØÄ¾·ë¡¦ËÌÆüËÜºÇ¹âÁØ¥Ó¥ëºÆ³«È¯¤Î¥ê¥¢¥ë
Ê¡²¬¶õ¹Á¡Ö³êÁöÏ©2ËÜÂÎÀ©¤Ç¤â¤Ê¤ª²ÝÂê¡×¹ñÆâºÇÂçµé¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Î³ÈÂç·×²è¤È¤Ï
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Á´¹ñ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡ÚÅÔ»Ô¡Û¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¢£Æ°²è¤ÎÆâÍÆ¡§ºÆ³«È¯¡¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¿Å´Æ»¡¿Æ»Ï©¡¿¶õ¹Á¤Ê¤É¢£¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª