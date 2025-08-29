『秘密戦隊ゴレンジャー ART HURRICANE 50』クリエイター続報！ 商品画像一部入手！
9月25日（木）〜10月7日（火）に開催される『TOEI ART FES. 秘密戦隊ゴレンジャー ART HURRICANE 50』。参加クリエイターの続報を発表。また、一部アイテムの画像を入手したので画像のみ先行で紹介する。
＞＞＞商品画像の一部をチェック！（写真68点）
『TOEI ART FES. 秘密戦隊ゴレンジャー ART HURRICANE 50』は、2025年で放送から50周年を迎えた『秘密戦隊ゴレンジャー』を祝うイベント。作中で秘密基地へとつながるスナックゴンがあった街・新宿の京王百貨店で開催される。
人気クリエイターとのコラボ作品や、アートやファッション、雑貨など、『秘密戦隊ゴレンジャー』のアイテムが発売されるイベントだ。
このたび、参加クリエイターの続報が発表された。
・あらいきりこ
・ENKA VINYL
・GYAROMI
・92toys
・K.Kurosawatsu
・Science Patrol
・PUNK DRUNKERS
・ひなたかほり
・FunkyGeek
・ミラクルくん
・mogworks
（五十音順）
以上11名が参加する。ますます豪華になったクリエイターに、心躍らずにはいられない。
ここで新たに発表されたクリエイターの中から、気になるクリエイター「ミラクルくん」を紹介したい。
ミラクルくんは、16歳の高校二年生アーティスト。幼い頃から絵を描きはじめ、9歳で父がSNSに投稿した一枚のイラストがきっかけとなり、家族のサポートのもと本格的にアーティストとして活動をスタート。
自由で素直な発想から生まれる個性的な世界観は、やがてSNSや展示会を通じて注目を集め、テレビ・新聞・ネットニュースなどでも取り上げられる存在に。
アーティストBEGINの全国ツアーグッズをはじめ、アパレルブランド #FR2、ZUUCa、マーキーズとのコラボ、忠孝酒造「12年プロジェクト」干支ボトルデザイン、美ら島文化祭2022やパルコシティ3周年のメインビジュアル、琉球ゴールデンキングス（Bリーグ）、FC琉球（Jリーグ）とのアートコラボなど、多岐にわたる分野で才能を発揮してきた。
16歳という若さでこれだけ多くの経歴を持つ注目のアーティストだ。
そして、本イベント用のイラストも入手。独特な体形のゴレンジャーや手書きのロゴなど、ユーモアのある不思議な魅力にあふれた作品だ。会場でぜひチェックしてほしい。
またこのほかにも今回販売されるアイテムの一部を写真だけ入手。一気に紹介する。なお販売方法や価格などは、後日発表される予定なのでお待ちを。
▲あらいきりこ
▲UAMOU
▲GYAROMI
▲ししまるもも
▲しももく
▲PUNK DRUNKERS
▲MAIYA
▲ユキヒーロープロレス
▲One up.
『TOEI ART FES. 秘密戦隊ゴレンジャー ART HURRICANE 50』は9月25日（木）より京王百貨店 新宿店にて開催。続報もお楽しみに。
