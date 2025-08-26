¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè21ÏÃ¡¡¥ª¥«¥ë¥ó¤È¼Ù»ë¤ÎËÜµ¤¤ÎÆ®¤¤
2025Ç¯7·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éËè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ26Ê¬¤«¤é¡¢MBS¡¿TBS·Ï28¶É ¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥àTURBO¡É ÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤ÎÂè21ÏÃ¡Ö²È¤ò·ú¤ÆÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢½¸±Ñ¼Ò¤Î¥Þ¥ó¥¬»ï¥¢¥×¥ê¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡ÊËè½µ²ÐÍËÆü¹¹¿·¡Ë¤ÎÎ¶¹¬¿ÀèÀ¸¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡£TV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬24Ç¯10·î¡Á12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
ÎîÇÞ»Õ¤Î²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¥â¥â¡ã°½À¥Åí¡ä¤È¡¢Æ±µéÀ¸¤Ç¥ª¥«¥ë¥È¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥ª¥«¥ë¥ó¡ã¹âÁÒ·ò¡ä¡£¥â¥â¤¬¥¯¥é¥¹¤Î¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤«¤é¥ª¥«¥ë¥ó¤ò½õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÍ©Îî¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬±§Ãè¿ÍÈÝÄêÇÉ¡×¤Î¥â¥â¤È¡¢¡Ö±§Ãè¿Í¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬Í©ÎîÈÝÄêÇÉ¡×¤Î¥ª¥«¥ë¥ó¤Ç¸ýÏÀ¤Ë¡£¸ß¤¤¤ËÈÝÄê¤¹¤ë±§Ãè¿Í¤ÈÍ©Îî¤ò¿®¤¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥â¥â¤ÏUFO¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÉÂ±¡ÇÑÔÒ¤Ø¡¢¥ª¥«¥ë¥ó¤Ï¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ø¡£¤½¤³¤Ç2¿Í¤Ï¡¢Íý²ò¤òÄ¶±Û¤·¤¿°µÅÝÅª²ø´ñ¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£µçÃÏ¤ÎÃæ¤ÇÈë¤á¤¿ÎÏ¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤ë¥â¥â¤È¡¢¼ö¤¤¤ÎÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥ª¥«¥ë¥ó¤¬¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë²ø´ñ¤ËÄ©¤à¡ª¡¡±¿Ì¿¤ÎÎø¤â»Ï¤Þ¤ë¡ª¡©¡¡¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥È¥ë¡õÀÄ½ÕÊª¸ì¡£
Âè21ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£¤Ê¤ª¡¢Âè21ÏÃ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê5Ê¬ÃÙ¤¤0»þ31Ê¬¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¡ãÂè21ÏÃ¡Ö²È¤ò·ú¤ÆÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥ª¥«¥ë¥ó¤È¼Ù»ë²½¤·¤¿¥¸¥¸¤È¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£½¤¹Ô¤ÎÀ®²Ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ ¡ÉËÜµ¤¡É ¤Ç¼Ù»ë¤ÈÂÐÅù¤ËÀï¤¦¥ª¥«¥ë¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ù»ë¤òÅÝ¤·¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥ª¥«¥ë¥ó¤ÎÊÑ¿È¤¬²ò¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£
¡ÊC¡ËÎ¶¹¬¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥À¥ó¥À¥À¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ