¡¡µÈÌøºéÎÉ¤¬¡¢8·î29Æü¤ËÂè3ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBad Gyal¡×¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ï¡¢Âè2ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCrocodile¡×Æ±ÍÍ¡¢SKY-HI¤ä¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢BE:FIRST¡¢HANA¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢Ryosuke ¡ÈDr.R¡É Sakai¤¬Ã´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢ºî»ìºî¶Ê¤Ë¤ÏRyosuke ¡ÈDr.R¡É Sakai¡¢ÇþÌîÍ¥°á¡¢µÈÌø¼«¿È¤â»²²Ã¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÌ¥¤»¤ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢µÈÌø¼«¿È¤Î¼ê¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡ÖÊª¸ì¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥«¥Ðー¡¦¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µÈÌøºéÎÉ¥³¥á¥ó¥È
¡Öº¹¤·¤Î¤Ù¤é¤ì¤¿¼ê¤Ï¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ìÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡Èµß¤¤¡É¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«Äê¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÈ¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
10Âå¤«¤é20Âå¤Ë¤«¤±¤Æ»ä¤Ï¿§¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢ºÃÀÞ¤·¤¿¤È¤¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Éµß¤¤¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤¤¤Ä¤«¤ÏÃ¯¤«¤Ë¼ê¤ò¤µ¤·¤Î¤Ù¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢³Ú¶ÊÃæ¤Ë¤Ï±©¤Ð¤¿¤¯Ä³¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÀþ¤ÎÉ½¸½¤âÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¿¶¯¤µ¡¢Èþ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÀÈ¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¡È¤¤¤Ä¤«¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡É¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ë¤ÏµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤±¤±¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¢£Ryosuke ¡ÈDr.R¡É Sakai¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¿·¶Ê¡ØBad Gyal¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤ÞÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥²¥È¥ó¤ä¥¢¥Õ¥í¥Óー¥È¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢À¤³¦´ð½à¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¹¶¤á¤¿ÞÕ¿È¤Î°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈà½÷¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£µÈÌø¤µ¤ó¤Ï¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢À©ºî¤Î²áÄø¤Ç¤â¾ï¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤«¤é3ºîÏ¢Â³¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥·ー¥ó¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¡¢Îº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë