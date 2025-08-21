40代、50代でひとり旅をする人が増えてきています。ESSEフレンズエディターで整理収納アドバイザーの高橋香織さんも、毎日の子育て・家事と仕事の両立に奮闘する中、久しぶりにひとりで新幹線に乗り、東京へ向かう機会が訪れたのだそう。今回はその東京出張で、旅をぐっと快適にしてくれた3つの相棒とのエピソードを語ります。

ICOCA（イコカ）だけで新幹線に

新幹線の切符は事前にスマホアプリで予約していましたが、当日どうやって乗車するのかがよく分からず、早めに駅へ行き駅員さんに相談しました。

すると「ICOCAをアプリにヒモづけていれば、そのまま改札をタッチして通れる」とのこと。チケットを出したりしまったりする手間もなく、スムーズに乗車できたことで、新幹線のハードルがぐっと下がりました。

旅のルートは「ChatGPT」「Googleマップ」におまかせ

1日目の目的のひとつは、夕方からIDÉE（イデー）をはじめとする、インテリアショップを巡ること。

本当は自由が丘の本店に行きたかったのですが、距離的に断念。そこでChatGPTに相談したところ、無理なく行ける店舗を提案してくれました。そしてGoogleマップを頼りに東京ミッドタウンへ迷わず到着、ゆっくりとインテリアショップ巡りを楽しむことができました。

もしこの2つのツールがなかったら、ホテルでぼんやり過ごしていたかもしれません。

3つの旅の相棒と「心の余裕」で都会でもビビらなくなった

10年以上前に東京へ行ったときは、人の多さや複雑な路線にただただ疲弊した記憶があります。でも今回は、都会への特別な緊張感もなく、淡々と必要な場所に向かい、やりたいことをこなすことができました。

京都での暮らしも気に入っているからか、若い頃のように東京にビビったり、過剰に構えたりする感情が自然と薄れていたのかもしれません。そんな心の余裕が、ひとり旅を心から楽しむ大きな理由になったように思います。

ICOCAとChatGPTとGoogleマップという3つの旅の相棒が、移動や行動の不安を取り除き、限られた時間を最大限に使わせてくれました。そして都会にビビらない自分に気づけたことも、大きな収穫。ちょっとした道具と心の変化が、ひとり旅をぐっと自由で心地よいものにしてくれるのだと感じました。