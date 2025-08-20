『Pokémon Sleep』と『サウナイキタイ』がタッグ！サウナと睡眠を応援するプロジェクト「サとス」始動
株式会社ポケモンが展開する、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』は2025年7月20日をもってリリースから2周年を迎えた。この度、『Pokémon Sleep』は、日本最大のサウナ検索アプリ・Webサイト『サウナイキタイ』（運営：株式会社サウナイキタイ）とともに、サウナでの“温活”と“睡眠”の関係を探る実証実験プロジェクト「サとス」をスタートする。本プロジェクトでは、『Pokémon Sleep』とサウナユーザーのご協力いただき、アンケートの実施、『サウナイキタイ』への「サ活（サウナ活動）」の投稿、『Pokémon Sleep』の睡眠計測データの収集を通じて、サウナと睡眠の関係性を2025年8月19日（火）〜9月18日（木） の期間で検証する。
■プロジェクトの目的
「ととのう」体験がもたらすリラックス効果と、睡眠との関連性は近年注目を集めている。
『Pokémon Sleep』と『サウナイキタイ』は、それぞれ“睡眠”と“サウナ”という領域におけるサービスを提供しており、今回の実証実験はユーザーの協力のもと、データを収集することで、よりよい習慣づくりや健康意識向上への貢献を目指すものだ。プロジェクトの開始にあたり、睡眠とサウナに関するアンケート調査への回答と、一定期間のデータ提供に協力してもらえるモニターを募集する。 詳しくは下記アンケート回答フォーム内参加規約を参照のこと。
「サとス」アンケート回答フォーム：https://forms.gle/uZEmvwLCeAdbdf166
※アンケートは先着順ではないので、期間内であればいつでも回答できる。
※混雑によりアンケートフォームにアクセスできない可能性がある。
その場合は時間をおいてから試すこと。
■「サとス」実証実験 概要
参加募集期間： 2025年8月19日（火）〜9月18日（木）
データ提供期間（予定）： 2025年8月19日（火）〜9月18日（木）
※調査の進捗によっては期間を延長する可能性がある。
ご協力いただく内容：
・アンケートへの回答
・上記期間中にサウナに行かれた際は『サウナイキタイ』にサ活投稿
・『Pokémon Sleep』を使用して睡眠計測を10日以上実施
■【プレゼントキャンペーン】
アンケートに回答いただき、本キャンペーンの開催期間中に、『Pokémon Sleep』での睡眠を10日以上記録し、『サウナイキタイ』にてサウナに行った記録（サ活）を投稿いただいた方の中から、抽選で合計100名様に「サとス」オリジナルサウナハットをプレゼント！
■注意事項
※おひとり様1回限りのご参加になる。
※画像はイメージ。実際とは異なる場合がある。
※プレゼントは非売品。
※本キャンペーンは、予告なく延期・変更・中止になる場合がある。
※本キャンペーンは先着順ではない。期間中に条件を満たした方の中から抽選でプレゼントする。
※8月19日(火)12:00以降に計測した睡眠データが有効となる。
【『Pokémon Sleep』について】
『Pokémon Sleep』は、朝起きるのが楽しみになる睡眠ゲームアプリ。
＜商品情報＞
タイトル：『Pokémon Sleep』
販売価格：基本プレイ無料 ※アプリ内課金あり
販売：株式会社ポケモン
開発：株式会社SELECT BUTTON
対応OS：iOS／Android
ジャンル：睡眠ゲーム
プレイ人数：1人
対応言語：日本語・英語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・韓国語・中国語（繁体字）
※本アプリの対応言語「スペイン語」は「欧州スペイン語」。
＜アプリストア＞
https://app.adjust.com/1rys7f6f
＜公式サイト＞
https://www.pokemonsleep.net
＜権利表記＞
©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Developed by SELECT BUTTON inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標。
■サウナイキタイ Webサイト
