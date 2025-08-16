「鉄道会社＆ミャクミャク」コラボ商品が登場 / やよい軒『やよい合い盛り定食』【まとめ記事】
©Expo 2025 2025大阪・関西万博公式ライセンス商品 販売元：ジェイアール西日本商事株式会社
関西の鉄道会社11社は2025年大阪・関西万博の開催を記念し、コラボレーションを実施する。各社の鉄道車両や大阪・関西万博のラッピング列車をモチーフとした全13種類の商品を2025年8月15日より順次発売する。大阪・関西万博ならではの、関西鉄道各社の“夢のような”コラボレーション商品を楽しめる。
株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、日本国内にて7月末現在360店舗展開している。「やよい軒」では公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信している。(＃やよい軒) 今回「やよい軒」では、しょうが焼・エビフライ・鶏の竜田揚げ・コロッケを盛り合わせた『やよい合い盛り定食』890円を８月19日(火)より２週間限定で発売する。
■関西鉄道会社11社が夢の競演！「鉄道会社＆ミャクミャク」コラボ商品が登場【大阪・関西万博】
■しょうが焼・エビフライ・鶏の竜田揚げ・コロッケが一皿に！やよい軒『やよい合い盛り定食』
■コンパクトサイズで、場所を選ばず設置できる！A4対応卓上シュレッダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、コンパクトながら最大4枚同時細断、A4・カード対応など多彩な機能を搭載したシュレッダー「400-PSD075BK」「400-PSD075W」を発売した。幅約28cm・奥行15.5cmのコンパクト設計。デスクや棚のすき間にも置けるサイズ感で、在宅ワークや1人暮らしの方にも最適だ。リビングや書斎でも、インテリアに馴染むスマートなブラックデザイン。A4コピー用紙なら最大4枚を一度に細断可能。ホッチキス（10号針）付きの書類もそのまま投入でき、業務の効率化をサポートする。細断速度も約2分で40枚相当と、スピーディーな処理が可能だ。
■配線悩みを解決できる！タップホルダー付きケーブルカバーの新色ホワイト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、クラップ取り付けによりケーブルカバーだけでなく電源タップも固定することができ、ケーブルをまとめて隠せるタップホルダー付きケーブルカバーの新色となるホワイト「200-STN084W」を発売した。ぐらつきがちなデスク上の電源タップを、しっかり固定できるタップホルダーを搭載する。ホルダー部は4〜6.5cmまで伸縮対応し、しっかりとホールド。抜き差しもスムーズに行うことができる。クランプ式だから簡単でしっかり天板に固定することができるため、昇降デスクにも最適だ。昇降によるケーブルの引っ張りにも対応し、上下動作による配線の煩わしさを軽減できる。
■大量のデータ複製に！CD/DVDを最大3枚同時にコピーできるデュプリケーター
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、CD/DVDを最大3枚まで同時に複製できるデュプリケーター「400-DVDDU」を発売した。本製品はパソコンを一切使用せず、CD/DVDを最大3枚同時にコピーできるスタンドアロン型デュプリケーター。専門知識がなくてもすぐに使える設計で、最大3枚まで同時にコピーできるため、企業の資料配布やイベントでのメディア提供に最適だ。オンザフライ方式でスピード重視、保存方式で安定性重視と、用途に応じてコピー方法を選択できる。状況に合わせて最適な方法を選べるため、大量コピーも安心して行える。DAO方式では一括で高精度にコピー、TAO方式では柔軟にトラックごとに書き込みできる。精度と柔軟性を兼ね備え、幅広いメディアに対応するため、プロユースにも安心して利用できる。
■カルチャーに関連した記事を読む
・マチ拡張で1.5倍も容量が増える！オン・オフ使える、シンプルデザインのリュック
・人気のモニター台にブラックとホワイトの新色
・AIぬいぐるみで、学びと遊びに革新！FoloToyが目指す“オープンプラットフォーム”の未来とは？【IVS2025】
・マリオット・インターナショナル、「マリオット ボンヴォイ戦略発表会」を実施
・ガンダムの世界観で未来を創造！バンダイナムコ「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」【大阪・関西万博】
■しょうが焼・エビフライ・鶏の竜田揚げ・コロッケが一皿に！やよい軒『やよい合い盛り定食』
