≠ME、鈴木瞳美がセンターを務める片思いソング「君を見かけた」MV公開！イコラブの大谷映美里も登場
■イコラブ「内緒バナシ」と同じ世界線でストーリーが進行！
指原莉乃がプロデュースを手掛ける＝LOVE、≠ME、≒JOYが、2025年夏のスペシャルソングを8月に順次配信リリース。このたび8月10に公開された＝LOVEの新曲「内緒バナシ」のMVに続いて、≠MEの新曲「君を見かけた」のMVが解禁となった。
センターを務めるのは鈴木瞳美。明るさ全開のポップチューンでありながらも、好きな相手が他の誰かと一緒にいる姿を見てしまった切なさ、それでも気持ちを捨てきれない揺れる恋心が描かれている。
プロデューサーであり作詞を手掛ける指原莉乃が「≠MEに恋愛成就させたくない」と言及していたように、今作もポップでキュートなのに悲しみぴえんな夏の片思いソングとなっている。
縦型映像で制作されたMVは、主人公である今作センターの鈴木瞳美の片思い相手の憧れの先輩として＝LOVEの大谷映美里が登場するなど「内緒バナシ」とリンクする内容が随所に散りばめられ、異なるグループの作品でありながら同じ世界線でストーリーが進む演出が。
＝LOVE「内緒バナシ」MVのラストシーンを別角度から表現した≠ME「君を見かけた」のMVは、両作品を観ることで片思いの悲しさをより感じることができる。
明るく元気なメンバーたちのカフェの店員姿や浴衣など、夏らしさ全開の≠MEのキュートな魅力にも注目だ。
「君を見かけた」は、8月27日に配信リリース予定。
(C)YOANI/KING RECORDS
リリース情報
2027.08.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「君を見かけた」
≠ME OFFICIAL SITE
https://not-equal-me.jp/