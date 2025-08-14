【映画「大長編 タローマン 万博大爆発」】 8月22日 公開予定

8月22日公開予定の映画「大長編 タローマン 万博大爆発」（映画「タローマン」）における、公式グッズのラインナップが公開された。

今回公開された公式グッズは、映画「タローマン」で監督を務める藤井亮氏の制作スタジオ「豪勢スタジオ」が制作・販売をするもの。Tシャツやハンカチ、宇宙大万博ペナント、記念シール、トートバッグなど、多数のアイテムがラインナップされている。

また「転売は、芸爆だ！」として、転売を許容しないコメントも合わせて掲載。「いろいろなところで買えますので、公式から正規価格で手に入れましょう」と案内されている。

販売場所は、全国の上映劇場・取扱ショップ、通販など。詳細は後日発表予定。このほかにも、映画関連グッズが登場予定となっている。

なお8月15日より、渋谷のショップ「PickUpランキン 渋谷ちかみち」にて、公式グッズの先行販売が実施される予定となっている。

(C)2025『大長編 タローマン 万博大爆発』製作委員会