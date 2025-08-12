記録的な大ヒットを続けるアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の英語吹替版で、『マジック・マイク』シリーズや『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）のチャニング・テイタムが声優を務めることがわかった。

本作は国民的アニメ『鬼滅の刃』の最終決戦を描く3部作の第1作で、鬼の根城である無限城を舞台に、胡蝶しのぶ VS 童磨、我妻善逸 VS 獪岳、冨岡義勇＆竈門炭治郎 VS 猗窩座（あかざ）の戦いが繰り広げられる。

英語版でテイタイムが演じるのは、狛治（人間だった頃の猗窩座）のかつての師匠であり、素流道場の道場主・慶蔵だ。暴れ者だった狛治を難なく制した慶蔵は、彼を門弟として迎え、自宅で病弱な娘・恋雪の看病を任せながら素流を教えた。猗窩座の過去を語るうえで欠かせない重要キャラクターである。日本語版では中村悠一が声優を務めている。

米クランチロールのグローバルコマース担当副社長ミッチェル・バーガー氏は、「テイタムは娘さんと共にシリーズを見て、『鬼滅の刃』とアニメの虜になりました」とコメントし、慶蔵役のテイタム、その娘・恋雪役を務めるレベッカ・ワンの参加を歓迎している。

本作は日本で2025年7月18日公開され、公開から17日間で興行収入176億円、観客動員1,255万を突破。オープニング成績＆初日成績＆単日成績の3部門で歴代No.1を達成するメガヒットとなっている。

アメリカ・カナダでは9月12日に公開予定で、クランチロールとソニー・ピクチャーズ・エンターテインメントが配給を担当する。

