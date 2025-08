話題の新店9軒をまとめて紹介！ パリ発の人気クレープから、老舗イタリアンの移転まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. ハルダモンカレー(東京・代々木上原)

2025年6月、食べログ カレー TOKYO 百名店に選出された代々木上原の「ハルダモンカレー」が、同駅北口から徒歩約3分の「ムジナ・バー」内に移転しました。

ハルダモンカレー 出典:デイルス・マイビスさん

2. PANAME Crêpes de Paris 東京店(東京・新橋)

2025年2月、新橋駅から徒歩8分ほどの場所に、本場フランス・パリ発のクレープを楽しめる「PANAME Crêpes de Paris 東京店」がオープンしました。パリと同じクレープ製造機を使い、上質な素材で作るセイボリー(食事系)とスイート(甘味系)のクレープがそろう専門店です。

PANAME Crêpes de Paris 東京店 出典:こぐまの森さん

3. Santépices(東京・門前仲町)

2025年4月、門前仲町駅から徒歩11分ほどの場所に、スパイスを生かしたフレンチとナチュラルワインが楽しめるレストラン「Santépices」がオープンしました。

Santépices 出典:palogさん

4. とりの小路 やま岸(京都・四条)

2025年2月、京都市営地下鉄・四条駅からすぐの場所に「とりの小路 やま岸」がオープンしました。

とりの小路 やま岸 写真:お店から

5. LATTE GRAPHIC 麻布台(東京・神谷町)

2025年7月、オーストラリア・メルボルンのカフェ文化にインスパイアされた「LATTE GRAPHIC 麻布台店」が国内7店舗目としてオープン。朝、昼、夜と一日中シーンを問わず楽しめるオセアニア文化を反映させたカフェになっています。

LATTE GRAPHIC 麻布台 写真:お店から

6. 銀座シシリア(東京・銀座)

2025年6月、内幸町駅から徒歩約5分のところに老舗のイタリアン「銀座シシリア」が移転オープンしました。以前の店舗から70mほど新橋駅方面に向かった、コリドー通り沿いにあります。

銀座シシリア 写真:お店から

7. ぎをん鮨尚充(京都・祇園四条)

2025年2月、祇園四条駅から徒歩7分、風情ある祇園花見小路沿いに至福の江戸前寿司を楽しめる「ぎをん鮨尚充」がオープンしました。本店は東京・中目黒にある予約困難な名店「鮨 尚充」です。

ぎをん鮨尚充 出典:カフェモカ男さん

8. kiso(東京・麻布十番)

2025年6月、麻布十番駅から徒歩5分ほどの場所に、季節の出汁にこだわった和ビストロ「kiso」がオープンしました。中⽬⿊の人気ビストロ「nou」や、創作モダン和食店「iro」に続く3号店となります。

kiso 写真:お店から

9. 新世界菜館(東京・神保町)

2025年5月、神保町駅A3出口から徒歩約1分のところに、中華料理の「新世界菜館」が移転オープンしました。以前の店舗から靖国通りを九段下方面へ70m直進、元姉妹店「咸亨酒店」跡地に新設した5階建てのビルです。

新世界菜館 写真:お店から

