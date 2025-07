累計発行部数1400万部超の大人気シリーズ。ディズニー/マーベル関連商品の第11弾のコレクションとして『樹脂粘土でつくる ディズニーミニチュアフード』が登場する。アシェット・コレクションズ・ジャパンのディズニーシリーズの第11弾となる『樹脂粘土でつくる ディズニーミニチュアフード』が、2025年8月20日(水)に創刊される。当コレクションは、ミニチュアフードの多彩な技術を学びながら、ディズニーキャラクターをモチーフにしたかわいいミニチュアを制作していくシリーズ。必要な材料はすべて付属し、毎号1、2 個のパンやスイーツをつくることができる。マガジンではつくり方をわかりやすく解説しているので、初心者の方でもすぐに始められるのも嬉しい。

また、ディズニーキャラクターデザインのミニチュア食器やアイススタンドなども不定期で付属。自分がつくった作品とのコーディネートを楽しんで、あなたのディズニーワールドを広げましょう!ディズニーの魅力を詰め込んだ、かわいくてリアルなミニチュアフードのラインナップは、・ミッキー&フレンズ・くまのプーさん・美女と野獣・不思議の国のアリスどのミニチュアフードも作って飾って楽しい&可愛らしいものばかり♪さらに『樹脂粘土でつくる ディズニーミニチュアフード』をお申込みの方全員にもれなく素敵なプレゼントが!特典1として、ミニチュアフードを制作するための便利な「樹脂粘土ツールセット」をご用意。本シリーズでしか手に入らない、ディズニー柄のアイテムも付属している。特典2はディズニーキャラクターのかわいい「ハロウィン&クリスマスアイテムセット」。なんとランタンは光ります☆また、第4号以降400円(税込)を追加するプレミアム定期購読をお申込みの方には、ディズニーデザインディスプレイケース+フィギュア・家具セットを4回に分けてお届け。ディズニーの世界を忠実に再現したアイテムやインテリアを並べて、オリジナルコーディネートを楽しんでみてはいかがだろう。『樹脂粘土でつくる ディズニーミニチュアフード』の刊行頻度は週刊、全120号を予定。全国の書店・商品ウェブサイトにてお取り扱いされる。(C)Disney(C)Disney Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.