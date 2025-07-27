浦和vs福岡 スタメン発表
[7.27 J1第23節](埼玉)
※19:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 24 松尾佑介
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 12 チアゴ・サンタナ
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 10 中島翔哉
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
FW 17 小森飛絢
監督
マチェイ・スコルジャ
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
MF 2 湯澤聖人
MF 6 重見柾斗
MF 8 紺野和也
MF 14 名古新太郎
MF 18 岩崎悠人
MF 88 松岡大起
FW 27 碓井聖生
控え
GK 31 村上昌謙
DF 19 キム・ムンヒョン
DF 29 前嶋洋太
DF 47 橋本悠
MF 7 金森健志
MF 15 秋野央樹
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 17 ウェリントン
FW 22 藤本一輝
監督
金明輝
※19:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 24 松尾佑介
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 12 チアゴ・サンタナ
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 35 井上黎生人
MF 9 原口元気
MF 10 中島翔哉
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
FW 17 小森飛絢
監督
マチェイ・スコルジャ
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
MF 2 湯澤聖人
MF 6 重見柾斗
MF 8 紺野和也
MF 14 名古新太郎
MF 18 岩崎悠人
MF 88 松岡大起
FW 27 碓井聖生
控え
GK 31 村上昌謙
DF 19 キム・ムンヒョン
DF 29 前嶋洋太
DF 47 橋本悠
MF 7 金森健志
MF 15 秋野央樹
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 17 ウェリントン
FW 22 藤本一輝
監督
金明輝