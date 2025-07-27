[7.27 J1第23節](埼玉)

※19:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 88 長沼洋一

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 24 松尾佑介

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 12 チアゴ・サンタナ

控え

GK 16 牲川歩見

DF 26 荻原拓也

DF 35 井上黎生人

MF 6 松本泰志

MF 9 原口元気

MF 10 中島翔哉

MF 14 関根貴大

MF 21 大久保智明

FW 17 小森飛絢

監督

マチェイ・スコルジャ

[アビスパ福岡]

先発

GK 24 小畑裕馬

DF 3 奈良竜樹

DF 5 上島拓巳

DF 20 安藤智哉

MF 2 湯澤聖人

MF 6 重見柾斗

MF 8 紺野和也

MF 14 名古新太郎

MF 18 岩崎悠人

MF 88 松岡大起

FW 27 碓井聖生

控え

GK 31 村上昌謙

DF 19 キム・ムンヒョン

DF 29 前嶋洋太

DF 47 橋本悠

MF 7 金森健志

MF 15 秋野央樹

FW 13 ナッシム・ベン・カリファ

FW 17 ウェリントン

FW 22 藤本一輝

監督

金明輝