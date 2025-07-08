»³ËÜÍ³¿¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¡ÈÊõÊª¡É¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î°Î¶È¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¡×
»³ËÜÍ³¿¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î²÷µó¤Ë¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»¾¤¨¤é¤ì¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò¸«¤Æ¡¢Ä»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¡¢2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÄÌ»»3000Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡6²ó2»à¡¢100µåÌÜ¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢ÄÌ»»3000Ã¥»°¿¶¤ËÅþÃ£¡£µå¾ìÁ´ÂÎ¤«¤é´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ê¥¤¥¹¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌó1Ç¯¤°¤é¤¤¤·¤«°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦1»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢»³ËÜ¤Ï»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¡£ËèÆü¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤Ë¡Ä¡Ä¡£19Ç¯¤¯¤é¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÆü¡¹¤¬1»î¹ç¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¸«ÅÏ¤·¤ÆÈ¯¸«¤·¤¿¡ÈÊõÊª¡É¤Ë»ëÀþ¤òÃí¤¤¤À¡£¡Ö¡Ê¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¡Ë²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤â¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£±ü¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÁ´¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£±ü¤µ¤ó¤Î´î¤ÓÊý¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤é¤Ë¤µ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿Æü¾ï¤¬¶â»úÅã¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»î¹ç³«»ÏÁ°¤«¤é¤¹¤´¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤·¡Ê3000Ã¥»°¿¶¤ò¡ËÃ£À®¤·¤Æ¤«¤é¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬°Û¾ï¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÀ¼±ç¡¢Çï¼ê¡¢µå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤Ï¡Ë¤ß¤ó¤Ê¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê»î¹ç¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤¬°ì´Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤¬¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤À¤Ê¡¢¤È¡×
¡¡ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¸÷·Ê¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¡Ê¿¿¼Æ·ò / Ken Mashiba¡Ë