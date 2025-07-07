¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à 2025¡×¥»¡¦¥ê¡¼¥°½Ð¾ìÁª¼ê·èÄê
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ï7Æü¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡Ù¤Î´ÆÆÄÁªÈ´¤ò´Þ¤á¤¿½Ð¾ìÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£Ç¯¤Îµå±ã¤Ï¡¢7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤ÇÂè1Àï¡¢Íâ24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂè2Àï¤¬³«ºÅÍ½Äê¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡¦Áª¼ê´ÖÅêÉ¼¡¦´ÆÆÄÁªÈ´¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸å¤Ë¤Ï¡ÈºÇ¸å¤ÎÃË¡É¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥×¥é¥¹¥ï¥óÅêÉ¼¡×¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡£³ê¤ê¹þ¤ß¤Ç½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÁª¼ê¤«¡¢ÅêÉ¼¤Ï7·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë ¡Á 7·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡ ¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à 2025¡×¥»¡¦¥ê¡¼¥°½Ð¾ìÁª¼ê
¢§¡ã´ÆÆÄ¡ä
°¤Éô ¿µÇ·½õ
¢§¡ã¥³¡¼¥Á¡ä
Æ£Àî µå»ù
»°±º ÂçÊå
¢§¡ãÅê¼ê¡ä
Â¼¾å ðó¼ù
ÂçÀª
¾¾»³ ¿¸Ìé
»³粼 °Ë¿¥
£Æ.¥°¥ê¥Õ¥£¥ó
£Ò.¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹
µÚÀî ²íµ®
ÀÐ°æ ÂçÃÒ
Æþ¹¾ ÂçÀ¸
£Á.¥¸¥ã¥¯¥½¥ó
¿¹±º ÂçÊå
ÅçÆâ ñ¥ÂÀÏº
ÀÐ»³ ÂÙÃÕ
¾¾ÍÕ µ®Âç
À¶¿å Ã£Ìé
¢§¡ãÊá¼ê¡ä
¹ÃÈå ÂóÌé
ºäËÜ À¿»ÖÏº
ºäÁÒ ¾¸ã
¢§¡ãÆâÌî¼ê¡ä
Âç»³ ÍªÊå
£Ô.¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó
ËÒ ½¨¸ç
µÈÀî ¾°µ±
º´Æ£ µ±ÌÀ
ÌðÌî ²íºÈ
Àô¸ý Í§ÂÁ
¢§¡ã³°Ìî¼ê¡ä
¿¹²¼ æÆÂÀ
¶áËÜ ¸÷»Ê
²¬ÎÓ Í¦´õ
¾åÎÓ À¿ÃÎ
£Ó.¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó