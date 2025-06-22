¡È16ºÐº¹¡É¤ÎÇ¨¤ì¾ì¤Ç¤Ï¥¥ã¥ß»Ñ¤Ç¡Ö¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¡×¤ò¹üÈ´¤¤Ë¡Ä½÷Í¥¡¦ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ê46¡Ë¤¬¡ÈÂè2¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯´ü¡É¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç
¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡Ø¤ß¤µ¤¨¥¥¿¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡Û¥É¥é¥Þ¡ØËâÊª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¡É±öÌî±Íµ×¡Ê30¡Ë¤È¤Î¡È16ºÐº¹¡É¤ÎÇ¨¤ì¾ì¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿
¡¡4·î9Æü¡¢¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù½é¤Î¼Â¼Ì²½¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î»î¼Ì²ñ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ß¤µ¤¨Ìò¤ÎËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ê46¡Ë¡£·ÝÇ½À¸³è30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿Èà½÷¤¬¡¢¼¡¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÅ±ð¤ÊÊÛ¸î»Î¤À¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¢¡¢¡¢¡
¥¶¥ê¥¬¥Ë¤äÌîÁð¤ò¿©¤Ù¤Æ°é¤Ã¤¿¶ìÏ«¿Í
¡¡¥É¥é¥Þ¤ËCM¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡£¤³¤³¤Ø¤¤ÆÂè2¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëËãÀ¸¡£
¡ÖÀéÍÕ¸©»³(¤µ¤ó)Éð(¤à)»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢Éã¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Çºî¤Ã¤¿¼Ú¶â¤Î¤»¤¤¤Ç¿©¤ÙÊª¤âËþÂ¤ËÇã¤¨¤º¡¢¥¶¥ê¥¬¥Ë¤äÌîÁð¤ò¿©¤Ù¤Æ°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶ìÏ«¿Í¡£Êì¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤ËÆ´¤ì¡¢»öÌ³½ê¤ËÍúÎò½ñ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢1995Ç¯¤Î¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Î¡ØÁ´¹ñ½÷»Ò¹âÀ¸À©Éþ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±Ç¯¤Î±Ç²è¡ØBAD GUY BEACH¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ê46¡Ë
½õ±é½÷Í¥¾Þ¼õ¾Þ¤Î¼ÂÎÏÇÉ
¡¡¤½¤ó¤ÊËãÀ¸¤ò°ìÌö¥¹¥¿¡¼¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢98Ç¯¸ø³«¤Îº£Â¼¾»Ê¿´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥«¥ó¥¾¡¼ÀèÀ¸¡Ù¡£
¡ÖÀ¤ËËÛÊü¤À¤¬°ìÅÓ¤Êµù»Õ¤ÎÌ¼¤ò±é¤¸¤¿¡£¥Ì¡¼¥É¤â±Þ¤ï¤º¡¢¿¬¤ò´Ý½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ±Ë¤¤¤Ç·ß¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤òÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç±é¤¸¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï±Ç²è¤òÃæ¿´¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢2006Ç¯¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø»þ¸ú·Ù»¡¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤ÎºÍÇ½¤¬³«²Ö¡£°Ê¹ß¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤Ï¶¶ËÜ´ÄÆà±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊì¤ò¹¥±é¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡ÖÇÀ²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ð¥Ã¥°¥·¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¤Î´ï¶ñ¤Î°·¤¤¤Ë¤Ï¶ìÀï¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¼«Á³¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£»£±Æ¤Î¶õ¤»þ´Ö¤Ë¤Ï¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ë¡Ø¤¦¤ó¡¢¤¦¤ó¡Ù¤ÈÍ¥¤·¤¯¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÌò¤Ç±é¤¸¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊNHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¸¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿·ëº§À¸³è
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢07Ç¯¤Ë¿Íµ¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î°Ë²ìÂç²ð»á¤È·ëº§¡£12Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢16Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ¼«Âð¤Ëµ¢¤ë¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¸¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤é¤·¤¯¡¢É×¤«¤é¤Ï¤½¤Î»Ñ¤ò¡Ø¥Ö¥Ã¥À¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¥ã¥ó¥×¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢µÙÆü¤Ï²ÈÂ²¤Ç»³¤Ø½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤Ë¥ß¥Ë¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æµ¤Ê¬Å¾´¹¤ò¤¹¤ë¤½¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¥É¥é¥Þ¡ØËâÊª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢16ºÐº¹¤ÎÇ¨¤ì¾ì¤Ë¤âÄ©Àï
¡ÈÎÉºÊ¸Êì¡É¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯ËãÀ¸¤À¤¬¡¢4·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡ØËâÊª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°ìÅ¾¡£¿¿µÕ¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËãÀ¸¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¯²¼¤ÎÀÄÇ¯¤È¤ÎÉÔÎÑ¤ËÅ®¤ì¤ë40Âå¤ÎÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ç°ì¾òÅ·¹Ä¤ò±é¤¸Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡È¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¡É±öÌî±Íµ×¡Ê30¡Ë¤È¡¢16ºÐº¹¤ÎÇ¨¤ì¾ì¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡£¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢SLL¤È¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Ç¡¢DV¡¢ÉÔÎÑ¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿²á·ã¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£
¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëµ®ÅçºÌÍý»á¤ÈËãÀ¸¤µ¤ó¤Ï21Ç¯¤Î¥Æ¥ìÄ«¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Î¤È¤¥¥¹¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡Ù¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¡£ËãÀ¸¤µ¤ó¤ÏÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ç¸½¾ì¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤ÇÏÆ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¿®Íê´¶¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤ÏËãÀ¸¤µ¤ó¤ÏÂç¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¹¥¤¡£¡Ø»ä¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡Ù¤È²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ØÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¡Ä
¡¡»£±Æ¤Ï3·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤«¤é´ÆÆÄ¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÄ¹²ó¤·¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡È´Ú¹ñÎ®¡É¤Î»£±Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼Æ±ÀÊ¤Î¤â¤È¡¢¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤â»£±Æ¡£Âè1ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¤«¤éÁáÂ®¡¢Ç¨¤ì¾ì¤Î¥«¥Ã¥È¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤Ï¥·¥ã¥Ä¤¬¤Ï¤À¤±¤¿¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¡¢Ç»Ì©¤ÊÍí¤ß¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ËãÀ¸¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤¿±öÌî¤Ï¡¢¡Ö¶¦±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤¬¹üÈ´¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡×¤ÈÁá¤¯¤â¡È¹üÈ´¤¡É¤ÎÍÍ»Ò¡£¼Â¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ±Êü¼ç±é¥É¥é¥Þ¤ÇËãÀ¸¤¬¸«¤»¤ë¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯4·î24Æü¹æ¡Ë