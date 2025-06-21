松本vs鹿児島 スタメン発表
[6.21 J3第17節](サンアル)
※18:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 16 宮部大己
DF 19 杉田隼
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 10 菊井悠介
MF 17 山本龍平
MF 18 大橋尚志
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 42 田中想来
控え
GK 35 神田渉馬
DF 44 野々村鷹人
DF 49 本間ジャスティン
MF 20 前田陸王
MF 23 滝裕太
MF 30 國分龍司
MF 34 稲福卓
MF 36 松村厳
FW 11 浅川隼人
監督
早川知伸
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 21 相馬丞
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 27 山口卓己
FW 18 河村慶人
FW 92 ンドカ・チャールス
控え
GK 31 熊倉匠
DF 23 小島凛士郎
MF 8 藤村慶太
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 73 田中稔也
FW 9 アンジェロッティ
FW 13 近藤慶一
FW 36 米澤令衣
監督
相馬直樹
※18:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 16 宮部大己
DF 19 杉田隼
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 10 菊井悠介
MF 17 山本龍平
MF 18 大橋尚志
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 42 田中想来
控え
GK 35 神田渉馬
DF 44 野々村鷹人
DF 49 本間ジャスティン
MF 20 前田陸王
MF 23 滝裕太
MF 34 稲福卓
MF 36 松村厳
FW 11 浅川隼人
監督
早川知伸
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 21 相馬丞
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 27 山口卓己
FW 18 河村慶人
FW 92 ンドカ・チャールス
控え
GK 31 熊倉匠
DF 23 小島凛士郎
MF 8 藤村慶太
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 73 田中稔也
FW 9 アンジェロッティ
FW 13 近藤慶一
FW 36 米澤令衣
監督
相馬直樹