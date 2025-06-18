FC東京vs金沢 スタメン発表
[6.18 天皇杯2回戦](味スタ)
※19:00開始
主審:清水勇人
副審:熊谷幸剛、川崎秋仁
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 5 長友佑都
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 28 野澤零温
MF 37 小泉慶
MF 53 北原槙
FW 16 佐藤恵允
FW 26 長倉幹樹
FW 39 仲川輝人
控え
GK 13 波多野豪
DF 2 室屋成
DF 47 木村誠二
DF 99 白井康介
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 33 俵積田晃太
FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ
監督
松橋力蔵
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 1 白井裕人
DF 3 畑尾大翔
DF 6 ジェフェルソン・ジャリ
DF 16 毛利駿也
DF 29 宮崎海冬
DF 38 山本義道
MF 8 大山啓輔
MF 26 村田迅
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
FW 30 大谷駿斗
控え
GK 31 上田樹
DF 20 長倉颯
DF 4 松本大輔
MF 14 石原崇兆
MF 17 加藤大樹
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 23 四宮悠成
FW 11 杉浦恭平
FW 49 大澤朋也
監督
辻田真輝
※19:00開始
主審:清水勇人
副審:熊谷幸剛、川崎秋仁
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 5 長友佑都
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 28 野澤零温
MF 37 小泉慶
MF 53 北原槙
FW 16 佐藤恵允
FW 26 長倉幹樹
FW 39 仲川輝人
控え
GK 13 波多野豪
DF 2 室屋成
DF 47 木村誠二
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 33 俵積田晃太
FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ
監督
松橋力蔵
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 1 白井裕人
DF 3 畑尾大翔
DF 6 ジェフェルソン・ジャリ
DF 16 毛利駿也
DF 29 宮崎海冬
DF 38 山本義道
MF 8 大山啓輔
MF 26 村田迅
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
FW 30 大谷駿斗
控え
GK 31 上田樹
DF 20 長倉颯
DF 4 松本大輔
MF 14 石原崇兆
MF 17 加藤大樹
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 23 四宮悠成
FW 11 杉浦恭平
FW 49 大澤朋也
監督
辻田真輝