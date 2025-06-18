[6.18 天皇杯2回戦](味スタ)

※19:00開始

主審:清水勇人

副審:熊谷幸剛、川崎秋仁

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 5 長友佑都

DF 6 バングーナガンデ佳史扶

DF 30 岡哲平

DF 32 土肥幹太

MF 28 野澤零温

MF 37 小泉慶

MF 53 北原槙

FW 16 佐藤恵允

FW 26 長倉幹樹

FW 39 仲川輝人

控え

GK 13 波多野豪

DF 2 室屋成

DF 47 木村誠二

DF 99 白井康介

MF 7 安斎颯馬

MF 8 高宇洋

FW 19 マルセロ・ヒアン

FW 33 俵積田晃太

FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ

監督

松橋力蔵

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 1 白井裕人

DF 3 畑尾大翔

DF 6 ジェフェルソン・ジャリ

DF 16 毛利駿也

DF 29 宮崎海冬

DF 38 山本義道

MF 8 大山啓輔

MF 26 村田迅

MF 41 嶋田慎太郎

FW 9 土信田悠生

FW 30 大谷駿斗

控え

GK 31 上田樹

DF 20 長倉颯

DF 4 松本大輔

MF 14 石原崇兆

MF 17 加藤大樹

MF 18 熊谷アンドリュー

MF 23 四宮悠成

FW 11 杉浦恭平

FW 49 大澤朋也

監督

辻田真輝