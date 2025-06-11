千葉vs熊本 スタメン発表
[6.11 天皇杯2回戦](フクアリ)
※19:00開始
主審:俵元希
副審:長田望、小野裕太
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 23 鈴木椋大
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 10 横山暁之
MF 18 杉山直宏
FW 9 呉屋大翔
FW 17 林誠道
控え
GK 21 薄井覇斗
DF 24 鳥海晃司
DF 26 植田悠太
MF 25 安井拓也
MF 38 吉田源太郎
MF 6 エドゥアルド
FW 20 石川大地
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
FW 7 田中和樹
監督
小林慶行
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 5 阿部海斗
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 15 三島頌平
MF 27 根岸恵汰
FW 10 古長谷千博
FW 18 半代将都
FW 28 神代慶人
控え
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
MF 17 藤井皓也
MF 19 渡邉怜歩
MF 21 豊田歩
MF 8 上村周平
FW 14 塩浜遼
FW 16 松岡瑠夢
監督
大木武
※19:00開始
主審:俵元希
副審:長田望、小野裕太
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 23 鈴木椋大
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 10 横山暁之
MF 18 杉山直宏
FW 9 呉屋大翔
FW 17 林誠道
控え
GK 21 薄井覇斗
DF 24 鳥海晃司
DF 26 植田悠太
MF 25 安井拓也
MF 6 エドゥアルド
FW 20 石川大地
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
FW 7 田中和樹
監督
小林慶行
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 5 阿部海斗
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 15 三島頌平
MF 27 根岸恵汰
FW 10 古長谷千博
FW 18 半代将都
FW 28 神代慶人
控え
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
MF 17 藤井皓也
MF 19 渡邉怜歩
MF 21 豊田歩
MF 8 上村周平
FW 14 塩浜遼
FW 16 松岡瑠夢
監督
大木武