[6.11 天皇杯2回戦](フクアリ)

※19:00開始

主審:俵元希

副審:長田望、小野裕太

<出場メンバー>

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 23 鈴木椋大

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 15 前貴之

DF 28 河野貴志

DF 67 日高大

MF 4 田口泰士

MF 10 横山暁之

MF 18 杉山直宏

FW 9 呉屋大翔

FW 17 林誠道

控え

GK 21 薄井覇斗

DF 24 鳥海晃司

DF 26 植田悠太

MF 25 安井拓也

MF 38 吉田源太郎

MF 6 エドゥアルド

FW 20 石川大地

FW 29 カルリーニョス・ジュニオ

FW 7 田中和樹

監督

小林慶行

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 佐藤史騎

DF 5 阿部海斗

DF 6 岩下航

DF 24 李泰河

MF 2 黒木晃平

MF 7 竹本雄飛

MF 15 三島頌平

MF 27 根岸恵汰

FW 10 古長谷千博

FW 18 半代将都

FW 28 神代慶人

控え

GK 23 佐藤優也

DF 3 大西遼太郎

DF 4 袴田裕太郎

MF 17 藤井皓也

MF 19 渡邉怜歩

MF 21 豊田歩

MF 8 上村周平

FW 14 塩浜遼

FW 16 松岡瑠夢

監督

大木武