群馬vs沼津 スタメン発表
[5.31 J3第14節](正田スタ)
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 8 山内陸
DF 22 高橋勇利也
DF 43 野瀬翔也
MF 6 米原秀亮
MF 7 西村恭史
MF 10 高澤優也
MF 27 藤村怜
FW 11 加々美登生
FW 38 小西宏登
控え
GK 13 近藤壱成
DF 2 田頭亮太
DF 14 菊地健太
DF 30 小柳達司
MF 17 山中惇希
MF 20 下川太陽
MF 35 玉城大志
MF 36 安達秀都
FW 9 青木翔大
監督
沖田優
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 1 渡辺健太
DF 2 宮脇茂夫
DF 5 篠崎輝和
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
MF 14 徳永晃太郎
MF 24 柳町魁耀
MF 71 渡邉綾平
FW 8 鈴木拳士郎
FW 10 佐藤尚輝
控え
GK 21 前田宙杜
DF 15 中村勇太
DF 22 一丸大地
MF 6 遠山悠希
MF 11 森夢真
MF 17 藤井建悟
MF 18 菅井拓也
MF 35 向井ひな太
FW 19 齋藤学
監督
中山雅史
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 8 山内陸
DF 22 高橋勇利也
DF 43 野瀬翔也
MF 6 米原秀亮
MF 7 西村恭史
MF 10 高澤優也
MF 27 藤村怜
FW 11 加々美登生
FW 38 小西宏登
控え
GK 13 近藤壱成
DF 2 田頭亮太
DF 14 菊地健太
DF 30 小柳達司
MF 17 山中惇希
MF 20 下川太陽
MF 36 安達秀都
FW 9 青木翔大
監督
沖田優
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 1 渡辺健太
DF 2 宮脇茂夫
DF 5 篠崎輝和
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
MF 14 徳永晃太郎
MF 24 柳町魁耀
MF 71 渡邉綾平
FW 8 鈴木拳士郎
FW 10 佐藤尚輝
控え
GK 21 前田宙杜
DF 15 中村勇太
DF 22 一丸大地
MF 6 遠山悠希
MF 11 森夢真
MF 17 藤井建悟
MF 18 菅井拓也
MF 35 向井ひな太
FW 19 齋藤学
監督
中山雅史