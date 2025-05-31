[5.31 J3第14節](正田スタ)

※14:00開始

主審:堀善仁

<出場メンバー>

[ザスパ群馬]

先発

GK 21 キム・ジェヒ

DF 3 大畑隆也

DF 8 山内陸

DF 22 高橋勇利也

DF 43 野瀬翔也

MF 6 米原秀亮

MF 7 西村恭史

MF 10 高澤優也

MF 27 藤村怜

FW 11 加々美登生

FW 38 小西宏登

控え

GK 13 近藤壱成

DF 2 田頭亮太

DF 14 菊地健太

DF 30 小柳達司

MF 17 山中惇希

MF 20 下川太陽

MF 35 玉城大志

MF 36 安達秀都

FW 9 青木翔大

監督

沖田優

[アスルクラロ沼津]

先発

GK 1 渡辺健太

DF 2 宮脇茂夫

DF 5 篠崎輝和

DF 16 三原秀真

DF 28 井上航希

MF 9 鈴木輪太朗イブラヒーム

MF 14 徳永晃太郎

MF 24 柳町魁耀

MF 71 渡邉綾平

FW 8 鈴木拳士郎

FW 10 佐藤尚輝

控え

GK 21 前田宙杜

DF 15 中村勇太

DF 22 一丸大地

MF 6 遠山悠希

MF 11 森夢真

MF 17 藤井建悟

MF 18 菅井拓也

MF 35 向井ひな太

FW 19 齋藤学

監督

中山雅史