サンスター文具から1997年発売の人気キャラクター「てんしっち」を主役にしたグッズが登場!

全13種の多彩なラインナップは、推し活・コレクション・ギフトにも最適です☆

今回は「てんしっちのたまごっち」文具雑貨シリーズを紹介します。

サンスター文具『てんしっちのたまごっち』文具雑貨シリーズ

発売日:2025年5月下旬

販売店舗:全国の雑貨店、文具専門店、オンラインショップ

メーカー:サンスター文具

サンスター文具から、「平成レトロ」「たまごっちグッズ」「キャラクター文房具」「新作文具」「推し活」「コレクション」など話題要素がぎゅっとつまったグッズシリーズが登場!

「てんしっちのたまごっち」は、1996年に発売されたバンダイの携帯型育成ゲーム「たまごっち」シリーズの中で、1997年に発売された特に人気の機種。

今回のサンスター文具グッズシリーズは、「てんしっち」のレトロかわいい世界観と、現代のトレンドを融合したデザインが特徴です。

パステル調の配色やアイコニックなキャラクターアートは、平成世代のノスタルジーをくすぐりつつ、Z世代・10代20代の“レトロかわいい”推し活・コレクションニーズにもぴったり。

アイテム数も全13種と豊富で、コレクターズアイテムとしてもギフトとしても満足度の高いラインナップです。

1990年代後半、社会現象を巻き起こした携帯育成ゲーム「たまごっち」。

その中でも「てんしっち」は天使のような見た目と独特の世界観で一際人気を集めたキャラクターです。

2020年代に入り、平成レトロや90年代キャラグッズ、カラフルポップなデザインが再び注目される“リバイバル”トレンドが到来。

「てんしっちのたまごっち」文具雑貨シリーズは、そんな時代のニーズにマッチした、令和の新定番キャラクター文房具です☆

窓付スクエアメモ(全2柄)メモミニ(全2柄)ダイカットミニレター(全2柄)ダイカット付箋スリム(全2柄)マスキングテープ(全4柄)タイルシール(全2柄)おはじき風シール(全2柄)プレート付ボールペン(全2柄)クリアファイルA5 3P(全2柄)クリアポーチ(全2柄)窓付巾着(全2柄)キルティングポーチ(全2柄)キルティングバニティポーチ(全2柄)

窓付スクエアメモ(全2柄)

価格:550円(税込)

平成レトロなデザインが際立つスクエア型のメモ帳です。

表紙の“窓”から見える「てんしっち」のイラストがアクセントになり、勉強や仕事のメモが楽しくなります。

日常のTODOリスト、伝言、プレゼントに添える一言メッセージなど幅広いシーンで活躍します。

かわいいい文房具を使うだけで、毎日がちょっと幸せになりそうです☆

メモミニ(全2柄)

価格:264円(税込)

ポケットや小さなバッグにも入る携帯サイズのミニメモ帳。

学校や塾のちょっとした連絡、お出かけ時のメモ、友達との交換ノートにもぴったりです。

平成生まれ・令和キッズも“推し活”文具として愛用できます。

ダイカットミニレター(全2柄)

価格:550円(税込)

「てんしっち」の形そのままのダイカットレターセット。

プレゼントに添えるメッセージや、離れて暮らす家族・友人への一言手紙におすすめ。

“平成レトロ文具”で手紙を書くことで、SNSやLINEとは違う温かみを演出できます。

ダイカット付箋スリム(全2柄)

価格:660円(税込)

ノートや参考書に貼りやすいスリムな形の付箋です。

勉強や仕事の重要ポイントの目印、おしゃれなふせんメモとして幅広い世代におすすめ。

キャラクターグッズ・平成レトロコレクションの中でも実用性が高い一品です。

マスキングテープ(全4柄)

価格:440円(税込)

ラッピングやノート、スマホケースのアレンジなど、多用途に使えるマステ。

平成レトロな柄と「てんしっち」アートで、手紙や日記、DIY雑貨も一気に今風にアップデート。

コレクションアイテムとしても人気です。

タイルシール(全2柄)

価格:550円(税込)

サンスター文具でも人気のタイルシール。

カラフルなタイル模様のシールで、文房具やガジェット、手帳デコレーションに大活躍。

友達とシェアしたり、ノートに貼って“推し”をアピールしたりするのもおすすめ。

おはじき風シール(全2柄)

価格:550円(税込)

昭和・平成世代には懐かしい「おはじき」をモチーフにした立体的な丸型シール。

ノート、手帳、スマホケースなど、いろいろな場所に“平成レトロ”をプラスできます。

プレート付ボールペン(全2柄)

価格:770円(税込)

「てんしっち」のミニプレートがアクセントになったボールペン。

推し活やコレクション用としても人気です。

クリアファイルA5 3P(全2柄)

価格:330円(税込)

かわいいA5サイズのクリアファイル3枚セット。

勉強や仕事のプリント管理、写真やチケットなどの推し活グッズ整理にも最適です。

クリアポーチ(全2柄)

価格:1,100円(税込)

中身が見えるクリア素材のポーチはコスメや文房具、推しグッズの収納にぴったり。

バッグに入れて持ち歩けば、「てんしっち」好きアピールもバッチリ☆

窓付巾着(全2柄)

価格:1,760円(税込)

中身が見える窓付きデザインで使い勝手抜群の巾着袋。

習い事や旅行、オタ活・ライブ遠征などにも大活躍。

キルティングポーチ(全2柄)

価格:2,200円(税込)

ふんわり柔らかいキルティング生地のポーチ。

コスメやアクセサリーの持ち運び、推しグッズの整理にも最適です。

キルティングバニティポーチ(全2柄)

価格:2,860円(税込)

バニティタイプでたっぷり収納できる大容量ポーチ。

家でも外出先でも「てんしっち」の可愛さに癒やされます。

コレクションケースやギフトにもおすすめです☆

『てんしっちのたまごっち』文具雑貨シリーズは、世代や性別を問わず“ギフト”や“推し活”にも最適なキャラクターグッズ。

友達や家族への誕生日プレゼント、合格・進級・入学祝い、“平成レトロ”好きへのサプライズにも喜ばれること間違いなし。

コレクター向けの全13種展開だから、1点ずつ集めてコレクションしても楽しいシリーズです。

限定・新商品としての話題性や、パステル調のデザイン性も大きな魅力。

平成レトロの象徴とも言える「てんしっちのたまごっち」が、トレンド最前線のキャラクターグッズとして文房具に大復活!

全13種の豊富なバリエーションは、日常使いはもちろんコレクション・推し活・ギフトにも最適です。

持っているだけで気分が上がる、パステルカラーとレトロ可愛いアートワークが大きな魅力。

“たまごっち”ファンや平成レトロ好き、推し活女子、コレクターは必見の新商品です☆

サンスター文具『てんしっちのたまごっち』文具雑貨シリーズの紹介でした。

©BANDAI

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 平成レトロなデザイン全13種!サンスター文具『てんしっちのたまごっち』文具雑貨シリーズ appeared first on Dtimes.