¤³¤Î·Ê¿§¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¡Ä¡ªÂçºå¤ÇÂç¿Í¤¬¤È¤¤á¤¯¾å¼Á¤Ê¥Û¥Æ¥ë3Áª
·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÂç¿Í¤¬ÂçºåÂÚºß¤Çµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ï¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»É·ã¤ä¡¢´¶À¤Ë¶Á¤¯¶õ´Ö¤Ø¤ÎË×Æþ¡£
¤½¤ó¤ÊÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ò¸·Áª¤·¤¿¡£
£±¡¥Àï¹ñºÇÂç¤Îµð¾ë¤òË¾¤ß²á¤´¤¹½µËö¤¬¡¢ÅÔ²ñ¤ÎÂç¿Í¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Ë±Ç¤ë
¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ä¥ê¡¼by¥Ò¥ë¥È¥óÂçºå¾ë¡×
½ÄÄ¹¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¡¢Âçºå¾ë¤òË¾¤àÁë¤¬30m¶á¤¯Ï¢¤Ê¤ë£¶³¬¤Î¡Ø¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥Ð¡¼ SEN¡Ê½®¡Ë¡Ù¡£¥Ð¡¼¤Ç¤ÏË¿Ã½¨µÈ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÄó¶¡
µÒ¼¼¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥×¡¼¥ë¤ä¥¸¥à¤«¤é¤âÁë¤Î³°¤Ë¤ÏÂçºå¾ë¡¢Âçºå¾ë¡¢Âçºå¾ë¡ª
£¸³¬¤Î²°Æâ¥×¡¼¥ë¡Ê11m¡Ë¤âÂçºå¾ë¥Ó¥å¡¼¡£²¹¿å±Û¤·¤Ë¸«¤ëÂçºå¾ë¤ÏÉâÍ·¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢»ê¶á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê¿§
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¿¤À¶á¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ë¤Î£²ÌÌ¤òË¾¤à°ÌÃÖ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¡£ÍÛ¤Î¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤ÇÂ¤·ÁÈþ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤Î¤À¡£
¡Ö¥¥ó¥°¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¥Ó¥å¡¼¡×¡Ê92Ö¡Ë¡£¿²¼¼¤Ë¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¤ÊÁë¤¬¤¢¤ê¡¢ÁëÂæ¤ò»È¤¨¤ÐµÒ¼¼¤¬Àä·Ê¥Ð¡¼¤Ë¡££±Çñ£±¼¼¡ï220,000¡Á
¤µ¤é¤ËÂçºåÃæ¿´Éô¤ÇºÇ¤âÎÐ¤¬¹¤¬¤ëÂçºå¾ë¸ø±à¤Ë¤ªËÙ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂçÀî¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¡£
¤³¤Î¼þÊÕ¤Ïºù¤ÎÌ¾½ê¤Ç¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Î³«¶È¤ÏºòÇ¯£µ·î¡£º£Ç¯½Õ¤ËÇñ¤Þ¤ì¤Ð¡¢½é¤á¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ªäÆ¤ê¤Ç¤Î²Ö¸«¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
£±Æü£²²ó¤Î¥Õ¡¼¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë20³¬¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡£100ÀÊ°Ê¾å¤Î¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¶õ´Ö
¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ä¥ê¡¼by¥Ò¥ë¥È¥ó¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë²¹¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥¯¥Ã¥¡¼¡£¤Þ¤ë¤Ç²È¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤é¤ì¤ëµ¤Ê¬¡£
¿´ÃÏÎÉ¤µ¤È°ÂÄê¤·¤¿²÷Å¬À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Âçºå¾ë¤ÎÄ¯¤á¤òÂ¸Ê¬¤ËËþµÊ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¥«¥¯¥Æ¥ë¤âÂçºå¡ª
±¦¤ÏËõÃã¤Î¥ê¥¥å¡¼¥ë¤ò»È¤¦¡ÖHIDEYOSHI¡×¡¢º¸¤ÏµþÅÔ¤Î¥¸¥ó¡Öµ¨¤ÎÈþ¡×¤ÎÇß¼ò¤Ë¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖNENE¡×¡£³Æ¡ï2,800¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¥À¥Ö¥ë¥Ä¥ê¡¼by¥Ò¥ë¥È¥óÂçºå¾ë
½»½ê¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÂç¼êÁ°£±-£±-£±
TEL¡§06-6335-9801
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼¡ï28,000¡Á
Éô²°¿ô¡§373¼¼
£²¡¥¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÂçºå·Ý½Ñ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢´¶À¤ò¼«Í³¤Ë²ò¤Êü¤ÄÌë¤¬¤¢¤ë
¡ÖvocoÂçºå¥»¥ó¥È¥é¥ë¡×
£²¥Õ¥í¥¢Ê¬¤ÎÌÚÁÈ¹½Â¤¤ò¤â¤Ä¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ØLOKAL HOUSE¡Ù¡£¤«¤Ä¤Æ¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÂ¢¡É¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¸ÅÌÚ¤òÁÈ¤ó¤À
Âçºå¤Îº£ÀÎ¤òÅÁ¤¨¤ë·Ý½ÑÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê³¹¤ÎÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤ë¤Î¤¬¡ÖvocoÂçºå¥»¥ó¥È¥é¥ë¡×¡£
¡ÖIHG¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾¡¼¥Ä¡×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÆüËÜ½é¾åÎ¦¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Æþ¤Ã¤¿°ìÊâÌÜ¤«¤é¸«¤»¾ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ó¡¼¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£¤Þ¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë²È²°¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÅÌÚ¤ò»È¤Ã¤¿ÌÚÁÈ¹½Â¤¤¬»Â¿·¤À¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¤È¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¸ú¤«¤»¤¿ÍæÀû³¬ÃÊ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²
¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÍæÀû³¬ÃÊ¤Î±ü¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢Âçºå¤Î³¹¤Î¼Ì¿¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥Û¥Æ¥ë³°´Ñ¤òÉ½¤·¤¿¥¢¡¼¥È¤¬°µ´¬¡£
¸µ¤Î¥Ó¥ë¤ÎµþÄ®¥Ó¥ë¤ä¡¢¸½¥Ó¥ë¡¢Âçºå¤Î³¹¤Î¼Ì¿¿Åù¤ò¥³¥é¡¼¥¸¥å¤µ¤»¤¿£±³¬±ü¤ÎÊÉÌÌ¥¢¡¼¥È
¤½¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¡É¡£
Îò»Ë·úÂ¤Êª¤À¤Ã¤¿µþÄ®¥Ó¥ëÀ×ÃÏ¤ËÎ©¤Ä¥Û¥Æ¥ë¤Î¤¿¤á¡¢³Æ½ê¤Ë¾þ¤é¤ì¤ë¸µ¥Ó¥ë¤Î·úºà¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
ÏÂÊÁ¤ò¤È¤êÆþ¤ì¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ëÄ»¤Î¾®Êª¤äËÜ¤òÃÖ¤¯µÒ¼¼¤Ï¿§»È¤¤¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡£¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥ë¡¼¥à ¥Ä¥¤¥ó¥Ù¥Ã¥É ¥À¥Ö¥ë¡×¡Ê40Ö¡Ë£±Çñ£±¼¼£²Ì¾¡ï32,000¡Á
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÏÄ»¡£Ä»ÊÁ¤Î¥¢¡¼¥È¥«¡¼¥É¤òÌµÎÁ¤ÇÍÑ°Õ¤·¡¢Æþ¤ê¸ý²£¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÅêÈ¡¤¹¤ì¤ÐÇÛÃ£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
Æ¸¿´¤Ëµ¢¤ëÊØ¤ê¤â¤Þ¤¿¿·Á¯¤ÊÍ·¤Ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡È¶úÎÁÍý¡É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª
Âçºå¤Î¶úÎÁÍý¤ò¾º²Ú¤µ¤»¤¿¡ØLOKAL HOUSE¡Ù¤ÎÌ¾Êª¡£
¿À¸Í»ºÆÚ¸ª¥í¡¼¥¹¤Ç¥µ¥é¥ß¤ä¥¹¥«¥ë¥â¥Ã¥Ä¥¡¤ò´¬¤¤¤¿¡Ö¥Ü¥ó¥Ù¥Ã¥Æ¡×¡ï3,000¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§vocoÂçºå¥»¥ó¥È¥é¥ë
½»½ê¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ£±-£·-£±
TEL¡§06-6445-1100
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼£²Ì¾¡ï25,400¡Á
Éô²°¿ô¡§191¼¼
£³¡¥¹âÁØ³¬¤ÎÄ¯Ë¾¤ò¸«´·¤ì¤¿Âç¿Í¤â¡¢À¾¤ÎµðÅã¤«¤éË¾¤àÀä·Ê¤Ë¤ÏÂ©¤ò¤Î¤à
¡ÖÂçºå¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÅÔ¥Û¥Æ¥ë¡×
¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤¿»þ¤ÎÉâÍ·´¶¤¬³ÊÊÌ¤À¡££±Çñ£±¼¼£²Ì¾¡ï401,010¡Á
À¾ÆüËÜ°ì¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤ÏÄ¯¤á¤Æ¡¢¾å¤Ã¤Æ¡¢Çñ¤Þ¤ë¤â¤Î¡£¡ÖÂçºå¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÅÔ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Î½ÉÇñ¼Ô¤Î¤ß¡¢¤½¤ÎÆÃÊÌ´¶¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
¥Ó¥ë¤Ï60³¬·ú¤Æ¤Ç¹â¤µ¤Ï300m¡£¤½¤Î¾åÁØÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ËÆ§¤ßÆþ¤ì¤ÐÅì¤ËÆàÎÉ¤ÎÀ¸¶ð»³¡¢ËÌÀ¾¤ËÄÌÅ·³Õ¡¢À¾¤ËÂçºåÏÑ¡¢Æî¤Ïºå¿À¹âÂ®¤Ê¤É¤òÄ¯¤á¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¡ÈÅ·¶õ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡É¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë53³¬¤«¤é55³¬¤Î¥¯¥é¥Ö¥Õ¥í¥¢¤Ø½ÉÇñ¤ò¡£¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿²¼¼¤Î£²ÌÌ¤¬¾²¤«¤éÅ·°æ¤Þ¤Ç¤ÎÁë¤Ç¡¢³Ñ¤ËÎ©¤Æ¤Ð»É·ãÅª¤Ê¤Û¤É¤ÎÄ¯¤á¡£
¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¤¡¼¥È¡×¡Ê76¡Á79Ö¡Ë¤Î¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ï¾ÈÌÀ¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½ÉÕ¤
¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤âÁëºÝ¤Ë¤¢¤ê¡¢¹â¤¹¤®¤ÆÃ¯¤«¤é¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤Î¤¬±ð¤á¤«¤·¤¤¡£
ºÇ¾å³¬¤Î57³¬¤Ë¤¢¤ë¡ØZK¡Ù¤Ë¤Ï²¤É÷ÎÁÍý¡¢ÆüËÜÎÁÍý¡¢Å´ÈÄ¾Æ¤¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢270ÅÙ¤ËÅÏ¤ë¹¤¤Å¹Æâ¤ÏÊý³Ñ¤´¤È¤ÎÀä·Ê¤¬¸«¤â¤Î¡£ÂçºåÏÑ¤ËÄÀ¤àÍ¼Æü¤òË¾¤àÀ¾Â¦¤ÎÀÊ¤Ç¤Ï²¤É÷ÎÁÍý¤ÈÆüËÜÎÁÍý¤òÄó¶¡¡£²¤É÷ÎÁÍý¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡ï12,000¡Á
ÍÛ¤¬Êë¤ì»Ï¤á¤¿¤é57³¬¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ØZK¡Ù¤Ø¡£
Àä·Ê¤òÉ½¤¹Å¹Ì¾¤É¤ª¤ê¡¢¹¤¬¤ë¤Î¤ÏÊÌÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤À¡£ÍÚ¤«²¼¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿³¹¤¬¡¢¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¤ÈÌÀ¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¤¬Â©¤Å¤¯¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
Ä¶¹âÁØ³¬¸ÂÄê¤ÎÂçºå»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢£±Æü¤ò¤È¤ª¤·¤Æ´®Ç½¤¢¤ì¡£
¡È±£¤ìÄÌÅ·³Õ¡É¤òÈ¯¸«
19³¬¤Î¡ØCOOKA¡Ê¥¯¡¼¥«¡Ë¡Ù¤ÏÆâÁõ¤âÂçºå¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç±£¤ìÄÌÅ·³Õ¤ÎÂ¾¡¢±£¤ì¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤â¡£
Ä«ÃëÍ¼¤Ç¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Ê¡ï4,500¡Á¡Ë¤òÄó¶¡¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§Âçºå¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÅÔ¥Û¥Æ¥ë
½»½ê¡§Âçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è°¤ÇÜÌî¶Ú£±-£±-43
TEL¡§06-6628-6111
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼£²Ì¾¡ï73,120¡Á
Éô²°¿ô¡§360¼¼