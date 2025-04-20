[4.20 J1第11節](レモンS)

※15:00開始

主審:大橋侑祐

<出場メンバー>

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 99 上福元直人

DF 4 舘幸希

DF 5 鈴木淳之介

DF 37 鈴木雄斗

MF 3 畑大雅

MF 7 小野瀬康介

MF 15 奥野耕平

MF 18 池田昌生

MF 50 藤井智也

FW 10 鈴木章斗

FW 19 福田翔生

控え

GK 31 真田幸太

DF 8 大野和成

DF 22 大岩一貴

DF 47 キム・ミンテ

MF 14 茨田陽生

MF 25 奥埜博亮

FW 9 小田裕太郎

FW 16 根本凌

FW 77 石井久継

監督

山口智

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 5 田中隼人

DF 42 原田亘

MF 6 山田雄士

MF 8 小泉佳穂

MF 14 小屋松知哉

MF 24 久保藤次郎

MF 27 熊坂光希

FW 9 細谷真大

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 1 猿田遥己

DF 3 ジエゴ

DF 13 犬飼智也

MF 11 渡井理己

MF 19 仲間隼斗

MF 28 戸嶋祥郎

MF 33 白井永地

FW 15 木下康介

FW 37 中島舜

監督

リカルド・ロドリゲス