湘南vs柏 スタメン発表
[4.20 J1第11節](レモンS)
※15:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 4 舘幸希
DF 5 鈴木淳之介
DF 37 鈴木雄斗
MF 3 畑大雅
MF 7 小野瀬康介
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
FW 19 福田翔生
控え
GK 31 真田幸太
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 47 キム・ミンテ
MF 14 茨田陽生
MF 25 奥埜博亮
FW 9 小田裕太郎
FW 16 根本凌
FW 77 石井久継
監督
山口智
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
FW 9 細谷真大
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 1 猿田遥己
DF 3 ジエゴ
DF 13 犬飼智也
MF 11 渡井理己
MF 19 仲間隼斗
MF 28 戸嶋祥郎
MF 33 白井永地
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
※15:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 4 舘幸希
DF 5 鈴木淳之介
DF 37 鈴木雄斗
MF 3 畑大雅
MF 7 小野瀬康介
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
FW 19 福田翔生
控え
GK 31 真田幸太
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 47 キム・ミンテ
MF 14 茨田陽生
FW 9 小田裕太郎
FW 16 根本凌
FW 77 石井久継
監督
山口智
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
FW 9 細谷真大
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 1 猿田遥己
DF 3 ジエゴ
DF 13 犬飼智也
MF 11 渡井理己
MF 19 仲間隼斗
MF 28 戸嶋祥郎
MF 33 白井永地
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス