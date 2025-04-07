·î´©¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó5·î¹æÈ¯Çä¡ª¡¡´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥×¥í¥Ý´°Á´¥¬¥¤¥É¡×
¡Ö¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó2025Ç¯5·î¹æ¡×¤Ï4·î4ÆüÈ¯Çä¡ª
É½»æ¤ÏPANDORA RC¤ÈRWR¡ÊRAUH-Welt Republik¡Ë¤Î¶¦Æ±´Æ½¤¤Ç¡¢¼Â¼Ö¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤òºÙÉô¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡ÖRWB 964 TYPE¡×¡£
´¬Æ¬ÆÃ½¸¡Ö¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥×¥í¥Ý´°Á´¥¬¥¤¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Ý¥áー¥«ー4¼Ò¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥×¥í¥Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä±¿Å¾¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÕ²Ãµ¡Ç½¤ä¡¢¥æー¥¶ー¤Îµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ëQ&A¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢É½»æ¤ò¾þ¤ëRWB 964 TYPE¤È¡¢3¥áー¥«ー¤ÎAE86·¿¥È¥è¥¿ ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥È¥ì¥Î¡õ¥«¥íー¥é¥ì¥Ó¥ó¤È¤¤¤¦¡¢RC¥É¥ê¥Õ¥È¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëºÇ¿·¥Ü¥Ç¥£¤Î¥¹¥¯ー¥×¾ðÊó¤â·ÇºÜ¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥æー¥¶ーÀ¤³¦°ì¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¡ÖMINI-Z CUP 2024 CHAMPIONSHIP FINAL¡×¤È¡¢ËÜ»ï¥³¥é¥Ü¤Î¥ª¥Õ¥íー¥ÉRCÁö¹Ô²ñ¡ÖYOKOMO¡ß¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó ¥Ó¥ó¥Æー¥¸¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ä¡¢½Õà¥Ì¡¤Îµ¨Àá¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¿¥ß¥ä¡õµþ¾¦¤ÎºÇ¿·RC¥«ー¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ÆÃÊÌÉÕÏ¿¡Ö¥¹¥È¥ìー¥¸¥Ð¥Ã¥°¡×¤ÏRC¥Ñー¥Ä¤ÎÀ°Íý¤ä¥¿¥¤¥ä¤ÎÊÝ´É¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢¤ªÆÀ¤Ê2Ëç¥»¥Ã¥È¡£É½ÌÌ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥Á³¨¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÍÌîÆÆ»áÉÁ¤²¼¤í¤·¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò¼ýÇ¼¤·¤è¤¦¡£
¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó5·î¹æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°WEB¤Ø¡ª
É½»æ¤ÏPANDORA RC¤ÈRWR¡ÊRAUH-Welt Republik¡Ë¤Î¶¦Æ±´Æ½¤¤Ç¡¢¼Â¼Ö¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤òºÙÉô¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡ÖRWB 964 TYPE¡×¡£
´¬Æ¬ÆÃ½¸¡Ö¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥×¥í¥Ý´°Á´¥¬¥¤¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Ý¥áー¥«ー4¼Ò¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥×¥í¥Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä±¿Å¾¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÕ²Ãµ¡Ç½¤ä¡¢¥æー¥¶ー¤Îµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ëQ&A¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢É½»æ¤ò¾þ¤ëRWB 964 TYPE¤È¡¢3¥áー¥«ー¤ÎAE86·¿¥È¥è¥¿ ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥È¥ì¥Î¡õ¥«¥íー¥é¥ì¥Ó¥ó¤È¤¤¤¦¡¢RC¥É¥ê¥Õ¥È¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëºÇ¿·¥Ü¥Ç¥£¤Î¥¹¥¯ー¥×¾ðÊó¤â·ÇºÜ¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥æー¥¶ーÀ¤³¦°ì¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¡ÖMINI-Z CUP 2024 CHAMPIONSHIP FINAL¡×¤È¡¢ËÜ»ï¥³¥é¥Ü¤Î¥ª¥Õ¥íー¥ÉRCÁö¹Ô²ñ¡ÖYOKOMO¡ß¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó ¥Ó¥ó¥Æー¥¸¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ä¡¢½Õà¥Ì¡¤Îµ¨Àá¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¿¥ß¥ä¡õµþ¾¦¤ÎºÇ¿·RC¥«ー¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ÆÃÊÌÉÕÏ¿¡Ö¥¹¥È¥ìー¥¸¥Ð¥Ã¥°¡×¤ÏRC¥Ñー¥Ä¤ÎÀ°Íý¤ä¥¿¥¤¥ä¤ÎÊÝ´É¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢¤ªÆÀ¤Ê2Ëç¥»¥Ã¥È¡£É½ÌÌ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥Á³¨¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÍÌîÆÆ»áÉÁ¤²¼¤í¤·¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò¼ýÇ¼¤·¤è¤¦¡£
¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó5·î¹æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°WEB¤Ø¡ª