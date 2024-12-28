¿·³ãDF²¬ËÜÕòÀ®¤¬¼¯»ùÅç¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤«¤éÉüµ¢¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï28Æü¡¢DF²¬ËÜÕòÀ®(24)¤¬¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï2022Ç¯¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¼¯»ùÅç¤Ë½êÂ°¡£º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°Àï31»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üDF²¬ËÜÕòÀ®
(¤ª¤«¤â¤È¡¦¤·¤ç¤¦¤»¤¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2000Ç¯4·î7Æü(24ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÉÙ»³¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
184cm/82kg
¢£·ÐÎò
TOHRI SC-¿·³ãU-15-¿·³ãU-18-¿·³ã-¼¯»ùÅç-¿·³ã-¿å¸Í-¿·³ã-¼¯»ùÅç-¿·³ã-¼¯»ùÅç-¿·³ã-¼¯»ùÅç
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:43»î¹ç
J3¥ê¡¼¥°:81»î¹ç
¥«¥Ã¥×Àï:2»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:2»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦¿·³ã
¡Ö3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
J2¤«¤éJ1¤Ø¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿·³ã¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ï¿·³ã¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¡¢ËèÆü¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¹¤²¤¿Éý¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¡×
¢¦¼¯»ùÅç
¡Ö¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍº£¥·¡¼¥º¥ó¤âÂô»³¤Î¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ËÉüµ¢¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿J2»ÄÎ±¤òÃ£À®¤Ç¤¤º¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿3Ç¯È¾¤Ï¤È¤Æ¤âÇ»¤¯¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢ËÍ¤Îºâ»º¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤ëÆü¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
3Ç¯È¾ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×
¡¡²¬ËÜ¤Ï2022Ç¯¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¼¯»ùÅç¤Ë½êÂ°¡£º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°Àï31»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üDF²¬ËÜÕòÀ®
(¤ª¤«¤â¤È¡¦¤·¤ç¤¦¤»¤¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2000Ç¯4·î7Æü(24ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÉÙ»³¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
184cm/82kg
TOHRI SC-¿·³ãU-15-¿·³ãU-18-¿·³ã-¼¯»ùÅç-¿·³ã-¿å¸Í-¿·³ã-¼¯»ùÅç-¿·³ã-¼¯»ùÅç-¿·³ã-¼¯»ùÅç
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:43»î¹ç
J3¥ê¡¼¥°:81»î¹ç
¥«¥Ã¥×Àï:2»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:2»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦¿·³ã
¡Ö3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
J2¤«¤éJ1¤Ø¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿·³ã¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ï¿·³ã¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¡¢ËèÆü¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¹¤²¤¿Éý¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¡×
¢¦¼¯»ùÅç
¡Ö¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍº£¥·¡¼¥º¥ó¤âÂô»³¤Î¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ËÉüµ¢¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿J2»ÄÎ±¤òÃ£À®¤Ç¤¤º¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿3Ç¯È¾¤Ï¤È¤Æ¤âÇ»¤¯¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢ËÍ¤Îºâ»º¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤ëÆü¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
3Ç¯È¾ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×