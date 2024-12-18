「ViVi国宝級イケメンランキング」下半期各部門の全順位が発表 “元祖”国宝級・佐藤勝利が初V
23日発売のファッション雑誌『ViVi』2月号（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」2024年下半期・各部門の結果がNET ViViにおいて発表された。総投票数70万票超えの同企画で旬のイケメンたちが顔をそろえている。
【別カット】ギターを手に微笑む佐藤勝利
NOW部門では佐藤勝利（timelesz）、22歳以下を対象とするNEXT部門では豆原一成（JO1）が、それぞれ初の首位を獲得。また30歳以上を対象とするADULT部門では山田涼介（Hey! Say! JUMP）が2度目となる1位を獲得し、殿堂入りとなった。
■NOW部門
1位 佐藤勝利(timelesz)
2位 萩原利久
3位 高橋文哉
4位 道枝駿佑(なにわ男子)
5位 松田元太(Travis Japan)
6位 三山凌輝
7位 尾崎匠海(INI)
8位 高橋海人(King ＆ Prince) ※高＝はしごだか
9位 宮世琉弥
10位 K(&TEAM)
11位 ラウール（Snow Man）
12位 山下幸輝（WILD BLUE）
13位 綱啓永
14位 樋口幸平
15位 増子敦貴（GENIC）
16位 川西拓実（JO1）
17位 山中柔太朗（M!LK）
18位 豊田裕大
19位 小島健（Aぇ! group）
20位 小波津志（PSYCHIC FEVER）
■NEXT部門
1位 豆原一成（JO1）
2位 佐野晶哉（Aぇ! group）
3位 松田迅（INI）
4位 柏木悠（超特急）
5位 杢代和人（原因は自分にある。）
6位 岩瀬洋志
7位 深田竜生（少年忍者）
8位 HARUA（&TEAM）
9位 RAN（MAZZEL）
10位 窪塚愛流
11位 森愁斗（BUDDiiS）
12位 野村康太
13位 YU（NEXZ）
14位 川口蒼真（KID PHENOMENON）
15位 伊藤圭吾（龍宮城）
■ADULT部門
1位 山田涼介（Hey! Say! JUMP）
2位 綾野剛
3位 京本大我（SixTONES）
4位 中島健人
5位 坂口健太郎
6位 渡辺翔太（Snow Man）
7位 SKY-HI
8位 澤本夏輝（FANTASTICS）
9位 末澤誠也（Aぇ! group）
10位 草川拓弥（超特急）
【別カット】ギターを手に微笑む佐藤勝利
NOW部門では佐藤勝利（timelesz）、22歳以下を対象とするNEXT部門では豆原一成（JO1）が、それぞれ初の首位を獲得。また30歳以上を対象とするADULT部門では山田涼介（Hey! Say! JUMP）が2度目となる1位を獲得し、殿堂入りとなった。
1位 佐藤勝利(timelesz)
2位 萩原利久
3位 高橋文哉
4位 道枝駿佑(なにわ男子)
5位 松田元太(Travis Japan)
6位 三山凌輝
7位 尾崎匠海(INI)
8位 高橋海人(King ＆ Prince) ※高＝はしごだか
9位 宮世琉弥
10位 K(&TEAM)
11位 ラウール（Snow Man）
12位 山下幸輝（WILD BLUE）
13位 綱啓永
14位 樋口幸平
15位 増子敦貴（GENIC）
16位 川西拓実（JO1）
17位 山中柔太朗（M!LK）
18位 豊田裕大
19位 小島健（Aぇ! group）
20位 小波津志（PSYCHIC FEVER）
■NEXT部門
1位 豆原一成（JO1）
2位 佐野晶哉（Aぇ! group）
3位 松田迅（INI）
4位 柏木悠（超特急）
5位 杢代和人（原因は自分にある。）
6位 岩瀬洋志
7位 深田竜生（少年忍者）
8位 HARUA（&TEAM）
9位 RAN（MAZZEL）
10位 窪塚愛流
11位 森愁斗（BUDDiiS）
12位 野村康太
13位 YU（NEXZ）
14位 川口蒼真（KID PHENOMENON）
15位 伊藤圭吾（龍宮城）
■ADULT部門
1位 山田涼介（Hey! Say! JUMP）
2位 綾野剛
3位 京本大我（SixTONES）
4位 中島健人
5位 坂口健太郎
6位 渡辺翔太（Snow Man）
7位 SKY-HI
8位 澤本夏輝（FANTASTICS）
9位 末澤誠也（Aぇ! group）
10位 草川拓弥（超特急）