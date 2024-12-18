『ViVi２月号　国宝級イケメンランキング』NOW部門1位は佐藤勝利（Ｃ）講談社 ViVi2025年2月号

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　23日発売のファッション雑誌『ViVi』2月号（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」2024年下半期・各部門の結果がNET ViViにおいて発表された。総投票数70万票超えの同企画で旬のイケメンたちが顔をそろえている。

【別カット】ギターを手に微笑む佐藤勝利

NOW部門では佐藤勝利（timelesz）、22歳以下を対象とするNEXT部門では豆原一成（JO1）が、それぞれ初の首位を獲得。また30歳以上を対象とするADULT部門では山田涼介（Hey! Say! JUMP）が2度目となる1位を獲得し、殿堂入りとなった。

■NOW部門

1位　佐藤勝利(timelesz)　

2位　萩原利久

3位　高橋文哉

4位　道枝駿佑(なにわ男子)

5位　松田元太(Travis Japan)

6位　三山凌輝

7位　尾崎匠海(INI)　

8位　高橋海人(King ＆ Prince)　※高＝はしごだか

9位　宮世琉弥

10位　K(&TEAM)

11位 ラウール（Snow Man

12位　山下幸輝（WILD BLUE）

13位　綱啓永

14位　樋口幸平

15位　増子敦貴（GENIC）

16位　川西拓実（JO1

17位　山中柔太朗（M!LK）

18位　豊田裕大　　　　　　

19位　小島健（Aぇ! group

20位　小波津志（PSYCHIC FEVER）

■NEXT部門

1位　豆原一成（JO1）　

2位　佐野晶哉（Aぇ! group

3位　松田迅（INI）

4位　柏木悠（超特急）

5位　杢代和人（原因は自分にある。）

6位　岩瀬洋志

7位　深田竜生（少年忍者）

8位　HARUA（&TEAM）

9位　RAN（MAZZEL）

10位　窪塚愛流

11位　森愁斗（BUDDiiS）

12位　野村康太

13位　YU（NEXZ）

14位　川口蒼真（KID PHENOMENON）

15位　伊藤圭吾（龍宮城）　　　　　　

■ADULT部門

1位　山田涼介（Hey! Say! JUMP）

2位　綾野剛

3位　京本大我（SixTONES

4位　中島健人

5位　坂口健太郎

6位　渡辺翔太（Snow Man

7位　SKY-HI

8位　澤本夏輝（FANTASTICS）

9位　末澤誠也（Aぇ! group

10位　草川拓弥（超特急）