4µ¨Ï¢Â³¤Ç¤ÎJ1¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÄ¹¤Ë¡ª¡¡µþÅÔ¡¢úÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¤ÎÂ³Åê¤òÈ¯É½¡ÖÁ´°÷¤Ç¹â¤ß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï28Æü¡¢úÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¤ÎÍè¥·¡¼¥º¥óÂ³Åê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1969Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎúÄµ®ºÛ»á¤Ï¸½ºß55ºÐ¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ë¥É¥¤¥ÄÎ±³Ø¤·¤¿Æ±»á¤Ï¡¢2000Ç¯¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ç»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢2005Ç¯¤«¤é¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î°éÀ®Ç¯Âå¤ò»Ø´ø¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£ºßÇ¤¤·¤¿8Ç¯´Ö¤Ç¡È¾ÅÆî¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ò³ÎÎ©¤·¡¢J2¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤ä¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É¡¢¼êÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ËÃåÇ¤¤·¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯¡£¤³¤³¤Ç¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¡¢J2¥ê¡¼¥°¤ò12Ç¯´Ö×Ç×Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÎÉüµ¢¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£Íâ2022¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢J1»ÄÎ±¤¬¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤È¤Î»²Æþ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï13°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢½øÈ×Àï¤Ï¹ß³Ê·÷¤ËÄãÌÂ¤·¤¿¤¬¡¢FW¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤ÈFW¸¶ÂçÃÒ¡¢¤½¤·¤Æ²Æ²ÃÆþ¤ÎFW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î3¥È¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¡¢8·î°Ê¹ß¤ËÀ¹¤êÊÖ¤·¤¿¡£Å·¹ÄÇÕ¤Ç4¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÄ¹¤Î4¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î¤Ë¤Ï¡¢J1·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿úÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¡£Â³Åê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Æ±»Ø´ø´±¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®¤¤À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤â´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£¿ô¡¹¤Î²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤·¤ÆÎ®¤·¤¿ÎÞ¤òÉ¬¤º¤ä´ò¤·ÎÞ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´°÷¤Ç¹â¤ß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¤ÇºÇ¹â¤Î´¶Æ°¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄÏ¤ß¤Ë¤¤¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡1969Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎúÄµ®ºÛ»á¤Ï¸½ºß55ºÐ¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ë¥É¥¤¥ÄÎ±³Ø¤·¤¿Æ±»á¤Ï¡¢2000Ç¯¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ç»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢2005Ç¯¤«¤é¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î°éÀ®Ç¯Âå¤ò»Ø´ø¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£ºßÇ¤¤·¤¿8Ç¯´Ö¤Ç¡È¾ÅÆî¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ò³ÎÎ©¤·¡¢J2¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤ä¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É¡¢¼êÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î¤Ë¤Ï¡¢J1·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿úÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¡£Â³Åê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Æ±»Ø´ø´±¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®¤¤À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤â´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£¿ô¡¹¤Î²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤·¤ÆÎ®¤·¤¿ÎÞ¤òÉ¬¤º¤ä´ò¤·ÎÞ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´°÷¤Ç¹â¤ß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¤ÇºÇ¹â¤Î´¶Æ°¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄÏ¤ß¤Ë¤¤¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×