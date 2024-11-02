北九州vs沼津 スタメン発表
[11.2 J3第35節](ミクスタ)
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 1 伊藤剛
DF 22 山脇樺織
DF 24 前田紘基
DF 33 乾貴哉
DF 50 杉山耕二
MF 6 藤原健介
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 29 高昇辰
MF 34 高吉正真
FW 10 永井龍
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 23 坂本翔
MF 8 若谷拓海
MF 11 喜山康平
MF 20 矢田旭
FW 16 大森真吾
FW 18 渡邉颯太
監督
増本浩平
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 55 武者大夢
DF 3 安在達弥
DF 34 グスタボ・マルティニリッシ
DF 36 中村勇太
DF 88 濱託巳
MF 7 持井響太
MF 10 佐藤尚輝
MF 40 沼田航征
FW 8 鈴木拳士郎
FW 9 中野誠也
FW 23 津久井匠海
控え
GK 77 朴昇利
MF 18 菅井拓也
MF 21 森夢真
MF 41 遠山悠希
MF 44 柳町魁耀
FW 19 齋藤学
FW 27 和田育
監督
中山雅史
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 1 伊藤剛
DF 22 山脇樺織
DF 24 前田紘基
DF 33 乾貴哉
DF 50 杉山耕二
MF 6 藤原健介
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 29 高昇辰
MF 34 高吉正真
FW 10 永井龍
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 23 坂本翔
MF 8 若谷拓海
MF 11 喜山康平
MF 20 矢田旭
FW 16 大森真吾
監督
増本浩平
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 55 武者大夢
DF 3 安在達弥
DF 34 グスタボ・マルティニリッシ
DF 36 中村勇太
DF 88 濱託巳
MF 7 持井響太
MF 10 佐藤尚輝
MF 40 沼田航征
FW 8 鈴木拳士郎
FW 9 中野誠也
FW 23 津久井匠海
控え
GK 77 朴昇利
MF 18 菅井拓也
MF 21 森夢真
MF 41 遠山悠希
MF 44 柳町魁耀
FW 19 齋藤学
FW 27 和田育
監督
中山雅史