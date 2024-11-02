[11.2 J3第35節](ミクスタ)

※14:00開始

主審:岡宏道

<出場メンバー>

[ギラヴァンツ北九州]

先発

GK 1 伊藤剛

DF 22 山脇樺織

DF 24 前田紘基

DF 33 乾貴哉

DF 50 杉山耕二

MF 6 藤原健介

MF 14 井澤春輝

MF 17 岡野凜平

MF 29 高昇辰

MF 34 高吉正真

FW 10 永井龍

控え

GK 31 大谷幸輝

DF 23 坂本翔

MF 8 若谷拓海

MF 11 喜山康平

MF 20 矢田旭

FW 16 大森真吾

FW 18 渡邉颯太

監督

増本浩平

[アスルクラロ沼津]

先発

GK 55 武者大夢

DF 3 安在達弥

DF 34 グスタボ・マルティニリッシ

DF 36 中村勇太

DF 88 濱託巳

MF 7 持井響太

MF 10 佐藤尚輝

MF 40 沼田航征

FW 8 鈴木拳士郎

FW 9 中野誠也

FW 23 津久井匠海

控え

GK 77 朴昇利

MF 18 菅井拓也

MF 21 森夢真

MF 41 遠山悠希

MF 44 柳町魁耀

FW 19 齋藤学

FW 27 和田育

監督

中山雅史