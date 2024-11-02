大宮vs鳥取 スタメン発表
[11.2 J3第35節](NACK)
※14:00開始
主審:山口隆平
<出場メンバー>
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 5 浦上仁騎
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 22 茂木力也
MF 23 杉本健勇
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 21 加藤有輝
DF 25 知念哲矢
DF 33 和田拓也
DF 37 関口凱心
MF 17 中野克哉
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 49 大澤朋也
監督
長澤徹
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
MF 8 田中恵太
MF 9 富樫佑太
MF 17 小澤秀充
MF 19 三木直土
MF 33 長谷川アーリアジャスール
MF 54 玉城大志
FW 7 松木駿之介
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 29 小泉隆斗
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 32 伊川拓
FW 13 高尾流星
FW 18 田中翔太
監督
林健太郎
※14:00開始
主審:山口隆平
<出場メンバー>
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 5 浦上仁騎
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 22 茂木力也
MF 23 杉本健勇
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 21 加藤有輝
DF 25 知念哲矢
DF 33 和田拓也
DF 37 関口凱心
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 49 大澤朋也
監督
長澤徹
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
MF 8 田中恵太
MF 9 富樫佑太
MF 17 小澤秀充
MF 19 三木直土
MF 33 長谷川アーリアジャスール
MF 54 玉城大志
FW 7 松木駿之介
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 29 小泉隆斗
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 32 伊川拓
FW 13 高尾流星
FW 18 田中翔太
監督
林健太郎