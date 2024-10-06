八戸vs沼津 スタメン発表
[10.6 J3第31節](プラスタ)
※13:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[ヴァンラーレ八戸]
先発
GK 1 飯田雅浩
DF 2 藤嵜智貴
DF 19 加藤慎太郎
DF 20 蓑田広大
MF 8 山内陸
MF 9 永田一真
MF 14 前澤甲気
MF 18 音泉翔眞
MF 61 安藤由翔
FW 7 佐藤碧
FW 11 佐々木快
控え
GK 25 谷口裕介
DF 51 雪江悠人
MF 5 稲積大介
MF 16 鏑木瑞生
MF 17 妹尾直哉
MF 27 國分将
MF 33 中野桂太
監督
石崎信弘
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 55 武者大夢
DF 3 安在達弥
DF 34 グスタボ・マルティニリッシ
DF 36 中村勇太
DF 88 濱託巳
MF 7 持井響太
MF 10 佐藤尚輝
MF 40 沼田航征
FW 21 森夢真
FW 23 津久井匠海
FW 27 和田育
控え
GK 77 朴昇利
MF 18 菅井拓也
MF 41 遠山悠希
MF 44 柳町魁耀
FW 9 中野誠也
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
監督
中山雅史
※13:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[ヴァンラーレ八戸]
先発
GK 1 飯田雅浩
DF 2 藤嵜智貴
DF 19 加藤慎太郎
DF 20 蓑田広大
MF 8 山内陸
MF 9 永田一真
MF 14 前澤甲気
MF 18 音泉翔眞
MF 61 安藤由翔
FW 7 佐藤碧
FW 11 佐々木快
控え
GK 25 谷口裕介
DF 51 雪江悠人
MF 5 稲積大介
MF 16 鏑木瑞生
MF 17 妹尾直哉
MF 27 國分将
監督
石崎信弘
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 55 武者大夢
DF 3 安在達弥
DF 34 グスタボ・マルティニリッシ
DF 36 中村勇太
DF 88 濱託巳
MF 7 持井響太
MF 10 佐藤尚輝
MF 40 沼田航征
FW 21 森夢真
FW 23 津久井匠海
FW 27 和田育
控え
GK 77 朴昇利
MF 18 菅井拓也
MF 41 遠山悠希
MF 44 柳町魁耀
FW 9 中野誠也
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
監督
中山雅史