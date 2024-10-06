[10.6 J3第31節](プラスタ)

※13:00開始

主審:植松健太朗

<出場メンバー>

[ヴァンラーレ八戸]

先発

GK 1 飯田雅浩

DF 2 藤嵜智貴

DF 19 加藤慎太郎

DF 20 蓑田広大

MF 8 山内陸

MF 9 永田一真

MF 14 前澤甲気

MF 18 音泉翔眞

MF 61 安藤由翔

FW 7 佐藤碧

FW 11 佐々木快

控え

GK 25 谷口裕介

DF 51 雪江悠人

MF 5 稲積大介

MF 16 鏑木瑞生

MF 17 妹尾直哉

MF 27 國分将

MF 33 中野桂太

監督

石崎信弘

[アスルクラロ沼津]

先発

GK 55 武者大夢

DF 3 安在達弥

DF 34 グスタボ・マルティニリッシ

DF 36 中村勇太

DF 88 濱託巳

MF 7 持井響太

MF 10 佐藤尚輝

MF 40 沼田航征

FW 21 森夢真

FW 23 津久井匠海

FW 27 和田育

控え

GK 77 朴昇利

MF 18 菅井拓也

MF 41 遠山悠希

MF 44 柳町魁耀

FW 9 中野誠也

FW 19 齋藤学

FW 20 川又堅碁

監督

中山雅史