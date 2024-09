宇多田ヒカル、映像作品シリーズ『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES』全8タイトルのリリースが決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『Luv Live』『BOHEMIAN SUMMER 2000』『UNPLUGGED』『ヒカルの5』『UTADA UNITED』の5タイトルは、初Blu-ray化!

9月1日に6年ぶりのツアー『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』の千秋楽を迎えた、宇多田ヒカル。

12月11日にはその映像作品のリリースが決定しているなか、過去ライブ映像を収録した『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES』全8タイトルの同日発売が決定した。

1999年に開催された『Luv Live』、2000年に開催された『BOHEMIAN SUMMER 2000』、2001年の『UNPLUGGED』、2004年開催の『ヒカルの5』、2006年開催の『UTADA UNITED』の5タイトルは、初Blu-ray化。中でも『Luv Live』『BOHEMIAN SUMMER 2000』『UNPLUGGED』の3タイトルは、フルHDへアップコンバートされての収録となり、その仕上がりが注目される。

2010年開催の『WILD LIFE』、2018年に開催された『Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018』、2022年開催の『Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios』の3タイトルと合わせて、宇多田ヒカルのライブの軌跡を存分に楽しむことができるシリーズとなる。

パッケージデザインも統一された仕様での発売を予定。宇多田ヒカルの25年間を思い切り感じることができる『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES』の続報に注目だ。

※メイン写真は『Live Sessions from Air Studios』

リリース情報

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Luv Live (1999)』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES BOHEMIAN SUMMER 2000』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UNPLUGGED (2001)』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES In Budokan 2004 ヒカルの5』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UTADA UNITED 2006』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES WILD LIFE (2010)』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Laughter in the Dark Tour 2018』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Live Sessions from Air Studios』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/