¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¸ø³«Îý½¬¤Ë3,453¿Í¤¬½¸·ë¡ª¡¡»°ãø·°¡ÖÌÀÆü¤¤¤¤·ë²Ì¤ÇÄù¤á¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÍèÆüÃæ¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ë¤Æ¸ø³«Îý½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï3,453¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬½¸·ë¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤òÉ®Æ¬¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤äÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡¢½êÂ°Áª¼ê¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ü¡¼¥É¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥Ñ¥¹¸ò´¹¤ä¹¶·â¿Ø¡¦¼éÈ÷¿Ø¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£»°ãø·°¤¬¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤¹¤ëÅÙ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¸ø³«Îý½¬¤ÏÌó1»þ´Ö45Ê¬¤Ç½ªÎ»¡£Îý½¬¸å¤Ë¤Ï»°ãø¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢º£Æü¤ÏÎý½¬¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ËÍ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁª¼ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤âËÜÅö¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¸å¤ËÎÉ¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÎÎý½¬¤«¤é²¿¤«¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÌÀÆü¤Ï»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤ÇÄù¤á¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¼±ç¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆüÍè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ïº£Æü´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÊý¤Ï¡¢ÌÀÆü¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏÌÀÆü28Æü¡ÊÆü¡Ë18»þ30Ê¬¡Á¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ÏAmazon¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤ÆÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï3,453¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬½¸·ë¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤òÉ®Æ¬¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤äÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡¢½êÂ°Áª¼ê¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ü¡¼¥É¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥Ñ¥¹¸ò´¹¤ä¹¶·â¿Ø¡¦¼éÈ÷¿Ø¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£»°ãø·°¤¬¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤¹¤ëÅÙ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¸ø³«Îý½¬¤ÏÌó1»þ´Ö45Ê¬¤Ç½ªÎ»¡£Îý½¬¸å¤Ë¤Ï»°ãø¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÀÆü¤Ï»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤ÇÄù¤á¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¼±ç¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆüÍè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ïº£Æü´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÊý¤Ï¡¢ÌÀÆü¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏÌÀÆü28Æü¡ÊÆü¡Ë18»þ30Ê¬¡Á¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ÏAmazon¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤ÆÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£